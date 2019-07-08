تعلن الشركة المتقدمة للبتروكيماويات النتائج المالية التقديرية للفترة المنتهية في 30-06-2019 (ستة أشهر )

بند توضيح يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى انخفض صافي الربح بنسبة 24.2% مقارنة بالربع الثاني لعام 2018م ويعود ذلك بصورة رئيسية لإنخفاض كمية المبيعات بنسبة 2.8%، وإنخفاض أسعار البولي بروبيلين بنسبة 6.5%، وإرتفاع الإستهلاك للبروبيلين المشترى من مصادر خارجية بنسبة 8.3%، وإنخفاض حصة الأرباح من الاستثمار في شركة إس كي أدفانسد المحدودة (شركة تابعة بجمهورية كوريا الجنوبية) وذلك على الرغم من إنخفاض أسعار البروبان والبروبيلين المشترى من مصادر خارجية (بنسبة 5.6% و17.6%، على التوالي). يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى ارتفع صافي الربح بنسبة 18.6% مقارنة بالربع الأول لعام 2019م ويعود ذلك بصورة رئيسية لإرتفاع أسعار البولي بروبيلين بنسبة 5.1% وإنخفاض تكلفة البروبيلين المشترى من مصادر خارجية بنسبة 23.6% (إنخفاض في الأسعار والإستهلاك بنسبة 2.8% و21.4%، على التوالي) وإنخفاض تكاليف الإنتاج الثابتة بنسبة 30% على الرغم من إرتفاع تكلفة البروبان بنسبة 18.8% (إرتفاع في الأسعار والإستهلاك بنسبة 7.7% و10.3%، على التوالي) وإنخفاض حصة الأرباح من الاستثمار في شركة إس كي أدفانسد المحدودة يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى تحسن صافي الربح بصورة طفيفة بنسبة 0.9% بسبب ارتفاع كمية المبيعات بنسبة 14.4% وإنخفاض أسعار البروبان والبروبيلين المشترى من مصادر خارجية بنسبة 12.7% و16.2%، على التوالي على الرغم من إنخفاض أسعار البولي بروبيلين بنسبة 7.3% والإرتفاع في الإستهلاك للبروبان والبروبيلين المشترى من مصادر خارجية بنسبة 5.0% و24.7%، على التوالي، وإرتفاع تكاليف الإنتاج الثابتة والمصروفات العامة والإدارية بنسبة 30% و28%، على التوالي وإنخفاض حصة الأرباح من الاستثمار في شركة إس كي أدفانسد المحدودة. طبيعة رأي مراجع الحسابات الرأي غير المعدل ملاحظة او تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي هذه النتائج المالية التقديرية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2019م تم إعدادها من قبل إدارة الشركة ولم يتم فحصها أو مراجعتها من قبل مراجعيها الخارجيين. معلومات اضافية أيضاً يشتمل صافي الربح للربع الثاني لعام 2019م على مبلغ 3.1 مليون ريال سعودي عبارة عن حصة أرباح من الاستثمار في شركة إس كي أدفانسد المحدودة في كوريا الجنوبيه مقارنة بمبلغ 23.6 مليون ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق ومبلغ 20.7 مليون ريال سعودي للربع السابق.

اعتبارًا من 1 يناير 2019 م ، قامت الشركة بتبني المعايير الدولية للتقارير المالية رقم 16 للإيجارات بدون أي تأثير جوهري على القوائم المالية الأولية.