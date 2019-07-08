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"أنصار الله" تعلن مقتل عسكريين يمنيين وسودانيين بقصف صاروخي شمال حجة

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القاهرة — سبوتنيك. وقال المركز الإعلامي لـ"أنصار الله" على "تويتر"، إن الجماعة شنت قصفا صاروخيا على تجمعات عسكرية يمنية وسودانية مشاركة ضمن قوات التحالف العربي، في جبهة حيران شمال غربي حجة. ووفقاً للمركز، أسفر القصف عن وقوع قتلى من العسكريين اليمنيين والسودانيين.

© REUTERS / Fawaz Salman

وسيطرت قوات الشرعية في 16 آب/ أغسطس الماضي، على مركز مديرية حيران، والطريق الدولي الرابط بين مديرية حرض التابعة لمحافظة حجة ومحافظة الحديدة غرب اليمن، بعد معارك خلفت قتلى وجرحى من "أنصار الله"، حسب موقع الجيش.

في سياق آخر، أطلق مقاتلو "أنصار الله" صاروخين محليي الصنع نوع زلزال1 على تجمعات عسكرية يمنية قبالة منفذ علب البري الحدودي في قطاع عسير جنوب غربي ، حسب المركز.

 

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