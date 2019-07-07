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شهود عيان: الكنيسة تحولت لكتلة من النار
-
الأربعاء 10 يوليو 2019 05:29 صباحاً
لحظات إطفاء "كنيسة دير الأنبا بولا" بحدائق القبة
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الأربعاء 10 يوليو 2019 05:29 صباحاً
"أنصار الله" تعلن قنص 3 جنود سعوديين في جيزان
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الأربعاء 10 يوليو 2019 04:42 صباحاً
تركي الفيصل يعلق على "صفقة القرن"
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الأربعاء 10 يوليو 2019 03:57 صباحاً
العناية الإلهية تساعد رجال الدفاع المدني في إخماد حريق "كنيسة الأنبا بولا"
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الأربعاء 10 يوليو 2019 03:47 صباحاً
رجال الدفاع المدني يسيطرون على ألسنة اللهب ب "كنيسة الأنبا بولا"
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الأربعاء 10 يوليو 2019 03:47 صباحاً
ستاد إفريقيا | الثلاثاء 9 يوليو 2019 - الحلقة الكاملة
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الأربعاء 10 يوليو 2019 03:21 صباحاً
الحمايه المدنية تسيطر علي حريق كنيسة الأنبا بولا
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الأربعاء 10 يوليو 2019 03:19 صباحاً
القضاء الفرنسي يطالب بمعاقبة أميرة سعودية وحارسها الشخصي
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الأربعاء 10 يوليو 2019 03:15 صباحاً
حريق هائل بكنيسة الأنبا بولا بمنشية الصدر
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الأربعاء 10 يوليو 2019 02:39 صباحاً
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BBC News عربي
"بلا قيود" مع أمين عوض مدير مكتب مفوضية اللاجئين لمنطقة الشرق الأوسط
أخبار العالم
BBC News عربي
الأحد 07 يوليو 2019 08:31 مساءً
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بديع النصاري
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