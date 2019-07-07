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إنفوجرافيك: 4.9 مليار دولار التبادل التجاري بين السعودية وبريطانيا

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الرياض- مباشر: عقد وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي ووزير الخزانة البريطاني فليب هاموند الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية والاجتماعية بمجلس الشراكة الاستراتيجية في جدة في المملكة العربية .

وأصدر المجلس بياناً مشتركاً، تضمن 11 محورا لتعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية.

ويرصد الإنفوجرافيك التالي لوزارة التجارة والاستثمار السعودية حجم التبادل التجاري بين البلدين:

ترشيحات:

تفاصيل الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية بمجلس الشراكة الاستراتيجية السعودية البريطانية

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