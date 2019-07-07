إنفوجرافيك: 4.9 مليار دولار التبادل التجاري بين السعودية وبريطانيا

الرياض- مباشر: عقد وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي ووزير الخزانة البريطاني فليب هاموند الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية والاجتماعية بمجلس الشراكة الاستراتيجية في جدة في المملكة العربية السعودية.

وأصدر المجلس بياناً مشتركاً، تضمن 11 محورا لتعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية.

ويرصد الإنفوجرافيك التالي لوزارة التجارة والاستثمار السعودية حجم التبادل التجاري بين البلدين:

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تفاصيل الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية بمجلس الشراكة الاستراتيجية السعودية البريطانية

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