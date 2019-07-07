الملك سلمان يأمر باستضافة 1000 حاج من ذوي شهداء فلسطين

الرياض – مباشر: وجه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، باستضافة (1000) حاج وحاجة من ذوي شهداء فلسطين لأداء فريضة الحج هذا العام لحج عام 1440هـ، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة السنوي.

من جانبه أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، أن الوزارة ستعمل عاجلاً عبر وكالاتها المختلفة لإنفاذ الأمر الملكي من خلال متابعة إجراءاتهم عبر سفارات المملكة في مصر والأردن.

وأضاف الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن الوزارة ستتابع إنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بقدوم ضيوف خادم الحرمين لأراضي المملكة عبر طائرات خاصة وتقديم كافة التسهيلات والخدمات لهم ليؤدوا فريضة الحج بكل يسر وسهولة.

الجدير بالذكر أنه سيصل عدد الحجاج المستضافين من أسر شهداء فلسطين بعد هذا الأمر الكريم إلى 17 ألف حاج وحاجة، الذي تنفذه الوزارة وتقدم خلاله خدمات متكاملة وبرامج متنوعة للمستضافين.

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