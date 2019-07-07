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نشرة أخبار "مباشر" لأهم الأحداث بالسعودية..اليوم

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الرياض- مباشر: شهدت المملكة العربية اليوم الأحد، عددا من الأخبار والأحداث الهامة، تصدرها استقبال الملك سلمان بن عبدالعزيز وزير الخزانة البريطاني، وعقد وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي ووزير الخزانة البريطاني فليب هاموند الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية والاجتماعية بمجلس الشراكة الاستراتيجية في جدة في المملكة العربية السعودية.

وعلى جانب سوق الأسهم أعلنت شركة المراعي عن نتائج أعمالها للربع الثاني اليوم، وأظهرت بيانات "تداول"، تسجيل استمرار المستثمرين الأجانب في الاتجاه نحو الشراء خلال تعاملات الأسبوع الماضي المنتهي في 4 يوليو/تموز الجاري، مقابل عمليات بيعية من المستثمرين السعوديين والخليجيين وسجل الأجانب صافي شراء بقيمة 1.08 مليار ريال.

ويرصد "مباشر" أبرز الأخبار كالتالي:

الملك سلمان يستعرض تعزيز التعاون الاقتصادي مع وزير الخزانة البريطاني

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"تداول": مشتريات صافية تتجاوز مليار ريال للأجانب الأسبوع الماضي

ملكية الأجانب بالأسهم السعودية تتخطى 7.5% بنهاية الأسبوع الماضي

ملكية الأجانب بالأسهم السعودية تتخطى 7.5% بنهاية الأسبوع الماضي

"السعودية" تمنح تأشيرات حج إلكترونية للمستفيدين من مبادرة طريق مكة

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الإسكان السعودية تطرح 13ألف قطعة أرض مجانية ضمن"سكني إكسبو عسير"

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"أديل السعودية" يدعم أسطوله الحديث بـ50 طائرة "إيرباص A320 نيو"

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انطلاق برنامج التدريب "صيفي" بالسعودية بمشاركة القطاع الخاص

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المياه الوطنية: تنفيذ 20 مشروعاً بجدة باستثمارات 1.1 مليار ريال

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الودائع المصرفية بالسعودية ترتفع 4.76% خلال مايو

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تفاصيل الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية بمجلس الشراكة الاستراتيجية السعودية البريطانية

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تطوير القابضة: طرح صندوق بـ1.5 مليار ريال لتنفيذ مشروع بـ2020

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أرباح المراعي تهبط 12% بالربع الثاني من 2019

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إدارة المراعي تعلن تعديلات بقيادات الإدارة التنفيذية

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اللجين توقع مذكرة تفاهم للاستحواذ على شركة غير مدرجة

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"بنك الرياض" يُقر توزيع 5.2% أرباحاً نقدية للنصف الأول

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"شمس" تنسحب من شركة بعد شراء 53% من حصص ملكيتها

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مباشر (اقتصاد)

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