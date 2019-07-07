أخبار عاجلة

شهود عيان: الكنيسة تحولت لكتلة من النار -
لحظات إطفاء "كنيسة دير الأنبا بولا" بحدائق القبة -
"أنصار الله" تعلن قنص 3 جنود سعوديين في جيزان -
تركي الفيصل يعلق على "صفقة القرن" -
العناية الإلهية تساعد رجال الدفاع المدني في إخماد حريق "كنيسة الأنبا بولا" -
رجال الدفاع المدني يسيطرون على ألسنة اللهب ب "كنيسة الأنبا بولا" -
ستاد إفريقيا | الثلاثاء 9 يوليو 2019 - الحلقة الكاملة -
الحمايه المدنية تسيطر علي حريق كنيسة الأنبا بولا -
القضاء الفرنسي يطالب بمعاقبة أميرة سعودية وحارسها الشخصي -
حريق هائل بكنيسة الأنبا بولا بمنشية الصدر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

الملك سلمان يأمر باستضافة 1000حاج وحاجة من ذوي شهداء فلسطين

Google+ Print
الملك سلمان يأمر باستضافة 1000حاج وحاجة من ذوي شهداء فلسطين الملك سلمان يأمر باستضافة 1000حاج وحاجة من ذوي شهداء فلسطين

الرياض – مباشر: وجه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، باستضافة (1000) حاج وحاجة من ذوي شهداء فلسطين لأداء فريضة الحج هذا العام لحج عام 1440هـ، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة السنوي.

من جانبه أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، أن الوزارة ستعمل عاجلاً عبر وكالاتها المختلفة لإنفاذ الأمر الملكي من خلال متابعة إجراءاتهم عبر سفارات المملكة في والأردن.

وأضاف الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن الوزارة ستتابع إنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بقدوم ضيوف خادم الحرمين لأراضي المملكة عبر طائرات خاصة وتقديم كافة التسهيلات والخدمات لهم ليؤدوا فريضة الحج بكل يسر وسهولة.

الجدير بالذكر أنه سيصل عدد الحجاج المستضافين من أسر شهداء فلسطين بعد هذا الأمر الكريم إلى 17 ألف حاج وحاجة، الذي تنفذه الوزارة وتقدم خلاله خدمات متكاملة وبرامج متنوعة للمستضافين.

ترشيحات

الحكومة المصرية توضح حقيقة زيادة أسعار الحج السياحي

"أديل السعودية" يدعم أسطوله الحديث بـ50 طائرة "إيرباص A320 نيو"

الإنفاق الاستهلاكي للسعوديين يرتفع لـ434.4 مليار ريال في 5 أشهر

الشؤون البلدية السعودية تعتمد لوائح اشتراطات المطاعم والمنشآت الغذائية

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
حريق ضخم في كنيسة بالعاصمة المصرية (فيديو+صور)

حريق ضخم في كنيسة بالعاصمة المصرية (فيديو+صور)

رابح ماجر: أؤيد أن يتولي تدريب مصر مدير فني أجنبي ومساعده محلي

رابح ماجر: أؤيد أن يتولي تدريب مصر مدير فني أجنبي ومساعده محلي

تانجونا نياينا يتحدث عن زيارته الأولى لمصر

تانجونا نياينا يتحدث عن زيارته الأولى لمصر

أول تعليق من كوبر بعد خروج مصر من كأس أفريقيا

أول تعليق من كوبر بعد خروج مصر من كأس أفريقيا