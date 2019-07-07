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"العسكري" السوداني يبحث مع مستشار الرئيس الإريتري إجراءات فتح الحدود بين البلدين

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© AFP 2019 / EBRAHIM HAMID

الخرطوم — سبوتنيك. وذكر بيان للمجلس العسكري، اليوم الأحد "التقى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي، بالقصر الجمهوري، يمانى قبرآب مستشار الرئيس الإريتري أسياس أفورقي"، متابعا "بحث اللقاء سبل تطوير وترقية العلاقات الثنائية بين البلدين".

والتقى مستشار الرئيس الإريتري كذلك نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي محمد حمدان دقلو "حميدتي"، بحسب البيان.

وأضاف البيان أن اللقاءات "ركزت على بحث الجوانب الإجرائية لفتح الحدود  بين بلاده والسودان في أسرع وقت ممكن".

ونقل البيان عن قبرآب أن "زيارته الحالية  للبلاد تأتي في إطار تبادل الزيارات بين المسؤولين في البلدين، واستمرار التفاكر والتشاور بينهما"، لافتا إلى أنها "تهدف إلى تطوير وتطبيع  العلاقات السودانية الاريترية بعد قرار فتح الحدود المشتركة بين البلدين".

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