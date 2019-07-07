ملكية الأجانب بالأسهم السعودية تتخطى 7.5% بنهاية الأسبوع الماضي

الرياض – مباشر: واصل المستثمرون الأجانب رفع ملكيتهم بالأسهم السعودية خلال تعاملات الأسبوع الماضي؛ لتتجاوز 7.5 بالمائة بنهاية الأسبوع.

وارتفعت ملكية الأجانب، وفقا للتقرير الأسبوع لشركة السوق المالية السعودية "تداول"، إلى 156.81 مليار ريال تمثل 7.52 بالمائة من ملكية الأسهم بالسعودية بنهاية الأسبوع الماضي، لترتفع من 7.45 بالمائة في الأسبوع السابق بملكية كانت تبلغ 154.79 مليار ريال، بزيادة قيمتها 2.02 مليار ريال.

وزادت ملكية المستثمرين المؤهلين من 81.85 مليار ريال، إلى 84.34 مليار ريال بالأسبوع الماضي، بارتفاع قيمته 2.48 مليار ريال.

وارتفعت قيمة ملكية الأسهم السعودية بواقع 7.36 مليار ريال في الأسبوع الماضي؛ إلى 2.084 تريليون ريال، مقارنة بـ 2.076 مليار ريال بالأسبوع السابق.

وأصدر مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية، أواخر يونيو الماضي، قراره المتضمن اعتماد التعليمات المنظمة لتملك المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب حصصاً استراتيجية في الشركات المدرجة لتكون نافذة اعتباراً من تاريخ نشرها.

وتهدف التعليمات إلى تنظيم الأحكام والمتطلبات والشروط اللازمة لتملك المستثمر الاستراتيجي الأجنبي لحصة استراتيجية في الشركات المدرجة، وتحديد التزاماته والتزامات الأشخاص المرخص لهم في ذلك الشأن.

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