"تداول": مشتريات صافية تتجاوز مليار ريال للأجانب الأسبوع الماضي

الرياض – مباشر: أظهرت بيانات شركة السوق المالية السعودية- تداول، استمرار المستثمرين الأجانب في الاتجاه نحو الشراء خلال تعاملات الأسبوع الماضي المنتهي في 4 يوليو/تموز الجاري، مقابل عمليات بيعية من المستثمرين السعوديين والخليجيين.

وسجل الأجانب صافي شراء بقيمة 1.08 مليار ريال؛ نتيجة فارق عمليات بيع إجمالية قيمتها 838.8 مليون ريال، مقابل مشتريات إجمالية بـ 1.92 مليار ريال.

ودعم مشتريات الأجانب المستثمرون المؤهلون بصافي 1.1 مليار ريال؛ من مجمل مبيعات بـ 613.05 مليون ريال، مقارنة بشراء إجمالي بواقع 1.72 مليار ريال.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون السعوديون نحو البيع بقيمة 792.2 مليون ريال، مع تنفيذ عمليات شراء إجمالية بقيمة 9.67 مليار ريال، مقابل بيع بـ 10.46 مليار ريال.

وبلغ صافي بيع الخليجيين 291.98 مليون ريال؛ نتيجة فارق شراء بقيمة 222.72 مليون ريال، ومبيعات إجمالية بنحو 514.7 مليون ريال.

وأغلق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي على ارتفاع 0.57 بالمائة تعادل 49.9 نقطة خلال الأسبوع الماضي، عند مستوى 8846.5 نقطة.

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