تفاصيل الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية بمجلس الشراكة الاستراتيجية السعودية البريطانية

الرياض- مباشر: عقد وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي ووزير الخزانة البريطاني فليب هاموند الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية والاجتماعية بمجلس الشراكة الاستراتيجية في جدة في المملكة العربية السعودية.

وأصدر المجلس بياناً مشتركاً، تضمن 11 محورا لتعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية، كالتالي:

الشراكة الاستراتيجية لرؤية 2030

1- أكدت المملكة المتحدة من جديد التزامها المستمر بدعم تنفيذ رؤية 2030، البرنامج السعودي للتنوع الاقتصادي والتطوير الاجتماعي.

وتُقر المملكة المتحدة بالتقدم الاقتصادي الكبير الذي تحقق منذ بدء العمل على رؤية 2030 في عام 2016. في إطار الشراكة الاستراتيجية، عملت كلتا الدولتين لدعم تطوير مهارات وإمكانيات المواطنين السعوديين.

وتعتبر المملكة العربية السعودية المملكة المتحدة شريك استراتيجي رئيسي في رؤية 2030، وتؤكد كلتا الدولتين من جديد التزامهما المشترك ببناء وتطوير التجارة والاستثمار، وتحقيق الرخاء المشترك لمواطني كلتا المملكتين.

2- إن تعيين المملكة المتحدة للسير كين كوستا مبعوث خاص لرئيسة الوزراء ولوزير الخارجية لرؤية المملكة 2030، والسير أنتوني سيلدون كمبعوث للتعليم في المملكة المتحدة لرؤية 2030 يعزز الأهمية التي توليها المملكة المتحدة لتطوير الروابط الثنائية لدعم جسور الاتصال بين الشعبين وتوفير فرص أوثق للتعاون الاقتصادي والاجتماعي.

3- المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة ملتزمتين بشراكة طويلة الأمد لدعم تنفيذ رؤية 2030 في المجالات المحددة ضمن الشراكة الاستراتيجية والتي تشمل تقييم فرص الاستثمار المشترك بما في ذلك استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في المملكة المتحدة ، التجارة الثنائية والاستثمار التي تحقق رؤية المملكة 2030.

محور التجارة والاستثمار:

4- يتجاوز حجم التجارة الثنائية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة 5 مليارات دولارسنويًا.

وتم استعراض طرق لزيادة تعزيز التعاون، بما في ذلك تشجيع الصادرات المتبادلة، وجذب الاستثمارات الداخلية المباشرة.

ونوقشت القطاعات السعودية ذات الأولوية للاستثمار، وسيحدد المزيد من العمل مجالات إضافية لشراكات استثمارية استراتيجية جديدة.

وناقش الجانبان أيضًا تراخيص الاستثمار الممنوحة للشركات البريطانية، والتي تقدر بااستثمار رأس المال بأكثر من 10 مليارات دولار.

5- تم مناقشة عمل مجموعات القطاع الخاص، التي تم تأسيسها في مارس 2018 بهدف رئيسي هو تسهيل العلاقات بين المؤسسات (B2B) مما تساهم في تحقيق أهداف رؤية 2030، وستجتمع المجموعات في الرياض ولندن في نهاية هذا العام لمواصلة العمل.

وأعرب الجانبان عن امتنانهما لكبار قطاع الأعمال في البلدين الذين يرأسون هذه المجموعات.

6- استثمر صندوق الاستثمار العامة (PIF) في البنية التحتية والتكنولوجيا واللوجستيات بشكل مباشر وغير مباشر، وسيواصل العمل مع وزارة التجارة الدولية (DIT) لتحديد شركاء الاستثمار الاستراتيجيين وأهم فرص الاستثمار، ومع زيادة مشاركة PIF في المملكة المتحدة ستساهم في تقدم الفرص في هذا المجال.

محور التعليم:

7- أشادت المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة بإقامة حوار التعليم بين البلدين وأثنت بالتقدم المحرز حتى الآن بما في ذلك تحديد الأولويات قصيرة المدى والتي تعد المملكة المتحدة متمكنة في تقديم الدعم خبرائها في القطاع الخاص.

وتشيد المملكة العربية السعودية أيضاً بخبرة المملكة المتحدة وتجربتها في قطاع التعليم، وهي ممتنة لعمل الممثل الخاص للمملكة المتحدة السير أنتوني شيلدون.

محور الصحة :

8- منذ إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية، تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع المؤسسات الصحية الرائدة في المملكة المتحدة لدعم تحقيق أهداف رؤية 2030.

وسيضمن إنشاء اللجنة التنفيذية المشتركة السعودية البريطانية في مجال الصحة المزيد من فرص التعاون الوثيق.

وتتمثل قوة التعاون بين المملكتين في استضافة المملكة العربية السعودية للقمة الوزارية الرابعة لسلامة المرضى في مارس 2019، ومشاركة وفد المملكة العربية السعودية في معرض الرعاية والابتكار والشراكة العالمية للصحة الرقمية، بالإضافة إلى الزيارات الثنائية لمقدمي الرعاية الصحية من كلا البلدين.

محور الصناعة والطاقة:

9- تم عقد الحوار الافتتاحي حول الطاقة والصناعة في الرياض في فبراير 2018، وناقش الجانبان مجالات التعاون بما في ذلك الطاقة المتجددة والتنظيم و(CCUS) ومستقبل التنقل.

وتؤكد المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية التزامهما بالتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك والتي تتماشى مع الاستراتيجيات الصناعية لكل منهما، وتسهيل النمو والتوظيف وتنمية المهارات.

محور الثقافة والرياضة:

10- تقر المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة وتحرصان على الاستفادة من التواصل مع الشعوب من خلال تطوير الفرص الثقافية والرياضية.

وستساهم الاتفاقيات بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والتي تبرم بين وزارة الثقافة والهيئة العامة للترفيه مع مؤسسات الترفيه في المملكة المتحدة، في تطوير التعاون في مجال الثقافة والتطوير الإبداعي.

11- تتطلع المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية إلى الاجتماع المقبل لجنة الاقتصادية والاجتماعية في المملكة المتحدة لمراجعة التقدم المحرز وتحديد المزيد من المشاركة والفرص التي ستواصل تعزيز الشراكة الاستراتيجية وبناء علاقات أوثق بين الشعوب وتحقيق فائدة الرخاء المتبادل لكلا البلدين والشعبين.

واستقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في مكتبه بقصر السلام في جدة اليوم الأحد، وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند.

وجرى خلال الاستقبال، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية- واس، استعراض سبل تطوير وتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين الصديقين، والفرص الواعدة وفق رؤية المملكة 2030.

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