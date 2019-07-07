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تطوير القابضة: طرح صندوق بـ1.5 مليار ريال لتنفيذ مشروع بـ2020

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تطوير القابضة: طرح صندوق بـ1.5 مليار ريال لتنفيذ مشروع بـ2020 تطوير القابضة: طرح صندوق بـ1.5 مليار ريال لتنفيذ مشروع بـ2020

الرياض – مباشر: أعلنت شركة البلاد المالية، اليوم الاحد، إغلاق طرح وحدات صندوق "القرية الطبية الأول" المالك لمشروع "ذا ووك" الذي تنفذه إحدى الشركات التابعة لمجموعة تطوير القابضة، وهو جزء من "القرية الطبية".

وقال الرئيس التنفيذي لشركة تطوير القابضة، إن طرح الصندوق جرى في طرح خاص على المستثمرين المؤهلين، وتجاوزت التغطية المبلغ المطروح قبل انتهاء فترة الطرح المستهدفة.

وأضاف عدنان العليان، وفقا لـ "العربية"، أنه تم طرح الصندوق مع البلاد المالية بحجم 1.5 مليار ريال، متوقعاً الانتهاء من تنفيذ المشروع بمنتصف 2020.

وأرجع العليان، سبب طرح المشروع من خلال صندوق إلى أن الأدوات المالية المتاحة لمثل هذا المشروع متعددة ومتكاملة، وكان خيار الطرح عبر صندوق هو الخيار الأنسب للشركة وبما يخدم المستثمرين الراغبين بالاستثمار مع شركة تطوير.

وبين الرئيس التنفيذي لتطوير القابضة، أن المشروع يتكون من 37 مبنى.

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