الودائع المصرفية بالسعودية ترتفع 4.76% خلال مايو

من: السيد جمال

الرياض – مباشر: ارتفعت قيمة الودائع المصرفية بالمملكة العربية السعودية بنسبة 4.76 بالمائة خلال شهر مايو/ أيار 2019 على أساس سنوي، بزيادة قيمتها 75.85 مليار ريال.

وارتفع حجم الودائع؛ وفقا لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي- ساما، إلى 1.669 تريليون ريال بنهاية مايو/ أيار الماضي، مقارنة بـ 1.593 تريليون ريال في الشهر المماثل من العام 2018.

وجاء ارتفاع الودائع المصرفية لدى "ساما" خلال مايو/ أيار 2019؛ نتيجة نمو إجمالي قيمة الودائع تحت الطلب – تمثل 63.3 بالمائة من إجمالي الودائع - بنسبة 2.5 بالمائة على أساس سنوي، إلى 1.057 تريليون ريال مقارنة بقيمتها البالغة 1.031 تريليون ريال خلال الشهر المقابل من العام الماضي.

وارتفعت الودائع الزمنية والادخارية 4.3 بالمائة خلال مايو/ أيار على أساس سنوي؛ مع تسجيلها زيادة سنوية بقيمة 33.52 مليار ريال.

وبلغت قيمة الودائع الزمنية والادخار لدى مؤسسة النقد السعودي 439.17 مليار ريال بنهاية مايو/ أيار 2019، مقارنة بقيمتها في الشهر المماثل من العام 2018 والبالغة 405.65 مليار ريال.

وارتفعت الودائع شبه النقدية إلى 173.19 مليار ريال، مقابل 156.67 مليار ريال في مايو/أيار من العام الماضي، بزيادة نسبتها 10.5 بالمائة.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الودائع المصرفية بمؤسسة النقد العربي السعودي 1.2 بالمائة مقارنة بشهر أبريل/نيسان 2019، والتي بلغت خلاله 1.649 تريليون ريال، بزيادة 20.05 مليار ريال.

الائتمان يرتفع 3.8%

وارتفع حجم الائتمان المصرفي بالمملكة، يمثل 88.04 بالمائة من حجم الودائع خلال مايو/ أيار 2019، بنسبة 3.75 بالمائة وبما يعادل 53.15 مليار ريال مقارنة بشهر مايو /أيار من العام الماضي، ليواصل ارتفاعه عند أعلى مستوياته على الإطلاق.

ووصل الائتمان المصرفي، وفقاً لبيانات "ساما"، إلى مستوى 1.469 تريليون ريال في شهر مايو/ أيار الماضي، مقابل 1.416 تريليون ريال في الشهر المماثل من العام 2018.

نمو ملحوظ بالائتمان طويل الأجل

وجاء الارتفاع بالائتمان المصرفي خلال مايو/ أيار من 2019 على أساس سنوي؛ بسبب الزيادة في حجم الائتمان طويل الأجل – أكثر من 3 سنوات – بنسبة 19.97 بالمائة أو ما يعادل 86.93 مليار ريال عن الشهر المماثل من العام الماضي.

وبلغ الائتمان طويل الأجل في نهاية مايو/أيار الماضي 522.26 مليار ريال، مقارنة بـ 435.33 مليار ريال في الشهر المقابل من العام 2018.

وفي المقابل، انخفضت قيمة الائتمان متوسط الأجل – من سنة إلى 3 سنوات – بنحو 10.8 بالمائة إلى 233.81 مليار ريال، مقارنة بقيمته البالغة 262.01 مليار ريال في شهر مايو/ أيار 2018.

وانخفض الائتمان قصير الأجل – أقل من سنة – بنسبة 0.78 بالمائة إلى 713.82 مليار ريال، مقارنة بقيمته في مايو/ أيار من العام الماضي والبالغة 719.41 مليار ريال.

وعلى أساس شهري، ارتفع الائتمان المصرفي بنحو 1.2 بالمائة مقارنة بقيمته في شهر أبريل 2019 والبالغة 1.452 تريليون ريال، بزيادة قيمتها 17.72 مليار ريال.

وخلال أبريل، ارتفع حجم الائتمان المصرفي بالمملكة لأعلى مستوياته على الإطلاق، وعادت الودائع المصرفية إلى الارتفاع مجددا بعد تراجعها في الشهر السابق.

للمزيد من تقارير:

الإنفاق الاستهلاكي للسعوديين يرتفع لـ434.4 مليار ريال في 5 أشهر

تحليل.. قطاع البنوك يقتنص 36% من القيمة السوقية للأسهم السعودية

5 شركات وساطة تقتنص 51% من تعاملات سوق الأسهم السعودية

تحليل.. أكبر المكاسب والخسائر للأسهم السعودية خلال يونيو

مسح.. صافي مشتريات الأجانب بالأسهم السعودية يقفز 380% بالنصف الأول

البنوك السعودية ترفع استثماراتها بالسندات الحكومية 24% خلال مايو

مسح.. 71.5 مليار دولار تدفقات أجنبية تدخل السعودية خلال عام