بالفيديو : قتلى بانفجار قوي في السويداء جنوب سوريا

جي بي سي نيوز :- أفادت وسائل الإعلام السورية الرسمية بمقتل 4 أشخاص على الأقل وسقوط عدد من الجرحى جراء تفجير قوي هز، مساء اليوم الأربعاء، مدينة السويداء جنوب سوريا.

ونقلت وكالة "سانا" وقناة "الإخبارية"، عن معاون لقائد شرطة السويداء، أن التفجير نجم عن دراجة نارية مفخخة ووقع في طريق القنوات، موضحتين أن المعلومات الأولية تشير إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين.

من جانبها، ذكرت مصادر محلية أن الانفجار أسفر عن مقتل 5 أشخاص، إضافة إلى سقوط عدد من المصابين بحالات متفاوتة، موضحة أن المعلومات الأولية تشير إلى وقوع تفجير انتحاري نفذه شخص كان يستقل دراجة نارية، فيما أفادت بوجود استنفار أمني كبير في المدينة.





المصدر: سانا + الإخبارية + وكالات