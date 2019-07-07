سوق الأسهم السعودية يتراجع 0.4% بالختام وسط انخفاض ملحوظ بالسيولة

الرياض – مباشر: أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تاسي تعاملات أولى جلسات الأسبوع على تراجع؛ مع خسائر شبه جماعية للقطاعات، وسط انخفاض ملحوظ بالسيولة، وبالمثل أغلق مؤشر السوق الموازي- نمو باللون الأحمر.

وتراجع المؤشر العام للسوق بنسبة 0.40 بالمائة بختام تعاملات الأحد، ليهبط لمستوى 8811.11 نقطة، بعد فقدان 35.42 نقطة خلال الجلسة.

ومن جانبه، قال مستشار التحليل الفني للأسواق المال العربية والعالمية، إبراهيم الفيلكاوي، إن توقف المؤشر فوق المقاومة 8800 - 8835 نقطة تعتبر هذه حركة تأسيسية، إلا أن تناقص القيمة المتداولة للسوق لا توحي بذلك.

وأضاف الفيلكاوي، أنه من المتوقع خلال هذا الأسبوع في حال استطاع المؤشر استكمال الحركة الإيجابية، وتخطى حركة الترند الهابط أن يستهدف المستوى السابق 9100 نقطة، وفي حال اختراقها يعزز الإيجابية ليصل إلى مستوى 9400 نقطة.

وانخفضت السيولة بالسوق لـ 1.84 مليار ريال، مقارنة مع 2.19 مليار ريال في تعاملات الخميس الماضي، لتُسجل أقل مستوياتها في أكثر من 4 أشهر؛ منذ تعاملات 26 فبراير/ شباط الماضي وتراجعها خلال تلك الجلسة لمستوى 1.73 مليار ريال.

وخالفت كميات الأسهم المتداول عليها اتجاه السيولة وارتفعت لـ 89.28 مليون سهم، مقابل 87.54 مليون سهم بتعاملات الجلسة الماضية.

وخيم اللون الأحمر على أداء 14 قطاعا بالختام؛ جاء على رأسها الإعلام بنسبة 1.2 بالمائة، ثم إنتاج الأغذية بـ 1.18 بالمائة.

وتأثر المؤشر بخسائر قطاعي البنوك والمواد الأساسية القياديين بنسبة 0.7 بالمائة و0.04 بالمائة على التوالي.

وأغلقت 6 قطاعات على ارتفاع جاء بمقدمتها صناديق الاستثمار العقارية المتداولة بنسبة 0.6 بالمائة، ثم تجزئة السلع الكمالية بنحو 0.5 بالمائة.

وتوقع الفيلكاوي، بدء المؤشر بجني الأرباح؛ بسبب ضعف المؤشرات، وفي هذه الحالة فالتوجه سيكون للدعم 8485 نقطة، وكسره يعزز الهبوط إلى 8200 نقطة.

وتصدر سهم "تكوين" خسائر السوق بنسبة 3.3 بالمائة، وحلت أسهم الأسمنت بصدارة الأسهم الرابحة وحل بمقدمتها سهم "أسمنت الجنوب" بنسبة 3.9 بالمائة.

وكان سهم مصرف الراجحي الأنشط بالسيولة في السوق الرسمي بقيمة 215.21 مليون ريال، و"دار الأركان" بالكميات بـ 9.57 مليون سهم.

وأشار مستشار التحليل الفني، إلى أن من المتوقع أن يشهد السوق الركود الاعتيادي خلال فصل الصيف.

وبالمثل، عاد مؤشر السوق الموازي- نمو للخسائر بعد 6 جلسات متتالية شهد خلالها ارتفاعا.

وتراجع الموازي بنسبة 0.64 بالمائة، فاقدا 24.99 نقطة، هبطت به لمستوى 3870.63 نقطة.

وبلغت قيم التداولات بالموازي 10.75 مليون ريال، مقارنة بـ 7.62 مليون ريال بالجلسة الماضية.

وارتفعت كميات الأسهم المتداول عليها بالسوق الموازي إلى 540.26 ألف سهم، مقارنة بـ 380.99 ألف سهم بتعاملات الخميس الماضي.

وتصدر سهم "بحر العرب" التراجعات بنحو 10.2 بالمائة، وكان "ثوب الأصيل" الأبرز بين الارتفاعات بـ 2.5 بالمائة.

وسيطر سهم "باعظيم" على السيولة بالموازي بقيمة 4.93 مليون ريال، و"ريدان" على الكميات بـ 177.7 ألف سهم.

وأغلق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تاسي على ارتفاع نسبته 0.57 بالمائة تعادل 49.9 نقطة خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

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