جمارك دبي تبحث تعزيز التبادل التجاري مع السعودية

دبي - مباشر: بحث أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي، فرص التعاون مع عبدالهادي آل شافي القنصل العام للمملكة العربية السعودية في دبي، لمزيد من التبادل التجاري والمعرفي بين الطرفين.

واكد أحمد محبوب مصبح، حرص جمارك دبي على تطوير العلاقات مع الهيئات الدبلوماسية السعودية لتعزيز التعاون والتنسيق، بمواكبة التقدم المتصاعد في مسيرة التكامل الاقتصادي بين دولة الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وفقا لبيان صحفي صادر من حكومة دبي.

ووقع الجانبان اتفاق الاعتراف المتبادل بينهما لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد الذي العديد من الامتيازات للتبادل التجاري بين البلدين.

ومن أبرزها تسريع عملية تخليص البضائع المستوردة واختصار زمن التخليص الجمركي ما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري، من خلال التقدم الى مستوى اعلى من العمل مع الشركاء السعوديين عبر مبادرة ارتباط التي اطلقتها جمارك دبي لتعزيز التعاون مع التجار والشركات من كافة الدول والمناطق.

يشار إلى أن السعودية هي الشريك التجاري الاول لدبي خليجيا وعربيا والرابع عالمياً، كما بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية غير النفطية مع السعودية في العام 2018 نحو 55 مليار درهم، وفي الربع الاول من العام 2019 بلغت قيمة التجارة بين الطرفين 13.2 مليار درهم.

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