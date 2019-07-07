المياه الوطنية: تنفيذ 20 مشروعاً بجدة باستثمارات 1.1 مليار ريال

الرياض – مباشر: قالت شركة المياه الوطنية، اليوم الأحد، إنها أنجزت 7 مشاريع للصرف الصحي بجدة دخلت حيز التشغيل بأحياء مختلفة قبل موعدها المحدد تعاقدياً.

وأضافت الشركة في بيان لها، أنه تسابق الزمن لتدخل 13 مشروعا إضافية للخدمة قبل نهاية العام الجاري 2019، مبينة أن تكلفة هذه المشاريع البالغة 20 مشروعا نحو 1.1 مليار ريال.

وأوضحت المياه الوطنية، أن تنفيذ هذه المشاريع يأتي ضمن مبادرات ومشاريع برنامج التحول الوطني 2020؛ من أجل رفع نسب تغطية خدمات الصرف الصحي بالمحافظة عن طريق الشبكة العامة، ورفع الضرر البيئي عن أكثر من 271 ألف مستفيد في محافظة جدة من خلال 3 مراحل.

وبينت، أن عدد التوصيلات المنزلية لهذه المشاريع سيبلغ بنهاية العام نحو 14.2 ألف توصيلة منزلية للصرف الصحي، وما يزيد على 178 كيلو متر طولي من الخطوط والشبكات العامة والفرعية لتزيد نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحي بجدة بقرابة 8‎ بالمائة.

وقال رئيس القطاع الغربي بشركة المياه الوطنية، إن المشاريع الـ 7 المنتهية تمثل المرحلة الأولى من حزمة مشاريع التحول الوطني بالمحافظة لتخدم ما يقارب 71 ألف مستفيد، إضافة إلى تنفيذ 4 آلاف توصيلة صرف صحي منزلية تم ربطها بالشبكة العامة للصرف الصحي في 9 أحياء بالمحافظة، وبطول ما يقارب 52 كيلو مترا طوليا، وبتكلفة مالية تجاوزت 280 مليون ريال.

وأضاف محمد بن صالح الغامدي، أن هذه المشاريع تخدم سكان أحياء العزيزية والأندلس والروضة ومشرفة والنسيم والورود والفيحاء وأجزاء من السلامة والرحاب.

وبين الغامدي، أنه يجري العمل حاليا على إكمال 13 مشروع اضافي للصرف الصحي بجدة تمثل المرحلة الثانية والثالثة من مشاريع التحول الوطني لخدمة سكان أكثر من 14 حي اضافي، وذلك من خلال تنفيذ أكثر من 10 آلاف توصيلة صرف صحي منزلية اضافية، بأطوال تجاوزت 70 كيلو متر طولي، لخدمة قرابة 200 ألف مستفيد.

وأوضح، أنه بعد اكتمال المراحل المتبقية بنهاية العام الجاري ستحقق الشركة ارتفاعا بنسبة 8 بالمائة لتغطية خدمات الصرف الصحي بمحافظة جدة، مؤكدا أن هذه الخطوة تعد من أكبر مشاريع الخدمة والربط للعقارات بالشبكة العامة والتي تنفذها الشركة في عام واحد بجدة وفق خطط وبرامح متكاملة.

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