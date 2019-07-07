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سوق الأسهم السعودي يشهد صفقتين خاصتين بـ 16.2 مليون ريال

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سوق الأسهم السعودي يشهد صفقتين خاصتين بـ 16.2 مليون ريال سوق الأسهم السعودي يشهد صفقتين خاصتين بـ 16.2 مليون ريال

الرياض- مباشر: شهد سوق الأسهم اليوم الأحد، تنفيذ صفقتين خاصتين  على كل من "جدوى ريت السعودية" و"جدوى ريت الحرمين" بقيمة إجمالية بلغت 16.20 مليون ريال.

ووفقاً لبيانات "تداول"، تم تنفيذ صفقة على 1.100 مليون وحدة بصندوق جدوى ريت بنحو 10.8 مليون ريال ، بسعر 9.81 ريال للوحدة، كما تم تنفيذ صفقة على عدد 650 ألف وحدة  بقيمة 5.40 مليون ريال على  جدوى ريت الحرمين  بسعر 8.31 ريال للوحدة.

و تعتبر الصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها عندما يتفق مستثمر بائع ومستثمر مشتر على تداول أوراق مالية محددة وبسعر محدد بحيث تتوافق مع ضوابط السوق المالية السعودية (تداول) والقواعد واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية ذات العلاقة.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة في سعر آخر صفقة أو أعلى أو أدنى سعر للسهم، أو سعر الافتتاح أو سعر الإغلاق، أو مؤشر السوق أو مؤشرات القطاعات.

بينما تؤثر الصفقات الخاصة على كمية الأسهم المتداولة، وقيمة الأسهم المتداولة، وعدد الصفقات المتداولة.

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