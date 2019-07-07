الإنتاج الحربي المصرية تتعاون مع نيوتن السعودية في تكنولوجيا المعلومات

القاهرة- مباشر: وقعت وزراة الدولة للإنتاج الحربي في مصر مذكرة تفاهم مع شركة " نيوتن" السعودية لنشر وتعميق ثقافة استخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الأحد، إن التوقيع يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الإنتاج الحربي للتعاون مع الشركات السعودية لنقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة في مجالات تقديم خدمات التسويق والدعم في مختلف الأعمال اللوجيستية والدعم الفني والصيانة والتدريب داخل الشركات.

وأضافت أن ذلك التوقيع يعتبر لعقد شراكة بين "الهيئة القومية للإنتاج الحربى" وشركة "نيوتن" السعودية في مجالات توريد المنتجات وقطع الغيار لدول مجلس التعاون الخليجي ودول الشرق الأوسط.

وسيتم استخدام خطوط الإنتاج بالشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي وإنشاء خطوط جديدة بالتعاون مع شركاء شركة نيوتن، تقديم خدمات الصيانة والتدريب، وكذا المساهمة في دعم رؤية المملكة العربية السعودية في التوطين ونقل التكنولوجي).

وجاء ذلك بحضور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، وعبد الله منصور سليمان الرئيس التنفيذي لشركة نيوتن السعودية.

ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة نيوتن السعودية، إن توقيع مذكرة التفاهم تعكس اهتمام الجانب السعودي بالمساهمة في الطفرة الاقتصادية الملموسة بمصر والمشاركة في فرص الاستثمار الواعدة بالسوق المصري.

وأكد عبد الله منصور سليمان، على أن الحرص على التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي يأتي في إطار ما تمتلكه شركاتها التابعة من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية علي أعلي مستوي بالإضافة إلى ما تتمتع به من سمعة طيبة والسرعة والدقة في أداء الأعمال الموكلة إليها واشتراكها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بمصر.

وأشار إلى أن ذلك الأمر ساهم في نجاح هذا التعاون المشترك لتنفيذ مشروعات تخدم كلا الجانبين مضيفا أنه يوجد العديد من المؤشرات التي تعكس وجود فرص واعدة لإقامة شراكة تصنيعية وتكنولوجية بين الجانبين في مختلف المجالات.

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