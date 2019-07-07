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العراق يوقع اتفاقية مع البنك الدولي لتطوير قطاع الكهرباء

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وذكر المكتب الإعلامي لنائب رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية وزير المالية، فؤاد حسين، في بيان اليوم الأحد، "تطبيقا للبرنامج الحكومي في تعزيز العلاقة بين العراق والمجتمع والاستفادة من خبرات المنظمات الدولية، وقع نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية فؤاد حسين مع ممثلة البنك الدولي في العراق يارا سالم ، اليوم الاحد، اتفاقية مشروع يهدف الى تطوير وتعزيز المنظومات الكهربائية في المحافظات الجنوبية"، بحسب موقع "السومرية نيوز".

facebook/Basra

وأضاف: "سيساهم هذا المشروع في زيادة إمدادات الكهرباء وانتظامها، إضافة إلى إعادة بناء وتأهيل خطوط نقل الطاقة وتوزيعها وتركيب خطوط نقل جديدة ومحطات فرعية وأنظمة معلومات تعزز زيادة قدرة الشبكة في إيصال الكهرباء للمواطنين"، لافتا إلى أن "هذا المشروع سيخدم 5.2 مليون مواطن في محافظات البصرة، والمثنى، وذي قار، وميسان".

ويعتمد العراق على الغاز الإيراني لتغذية عدة محطات طاقة، ويستورد نحو 1.5 مليار قدم مكعبة قياسية يوميا عبر خط أنابيب في الجنوب والشرق.

وتسعى واشنطن إلى كبح النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط، بما في ذلك العراق حيث تتمتع طهران بعلاقات طيبة معه على الصعد كافة.

وبالرغم من أن العراق يمتلك واحدا من أكبر احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم، فإنه يتقدم ببطء نحو استخراجها ويعتمد على إمدادات الغاز والكهرباء من إيران.

SputnikNews

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