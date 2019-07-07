الأسواق العالمية تنتظر 3 أحداث اقتصادية الأسبوع الجاري

من: نهى النحاس

مباشر: تترقب الأسواق العالمية في الأسبوع الجاري الكشف عن تقرير الإنتاج داخل أوبك، إلى جانب إعلان محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي وشهادة رئيسه أمام الكونجرس.

تقرير أوبك

تفصح منظمة أوبك عن تقريرها الشهري لمستويات إنتاج النفط يوم الخميس المقبل.

واتفقت أوبك وروسيا في الأسبوع الماضي على تمديد اتفاق خفض الإنتاج 9 أشهر إضافية حتى 31 مارس/آذار 2020، وذلك بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً.

وفي مايو/آيار الماضي انخفض إنتاج أوبك لأدنى مستوى في 5 سنوات وذلك بمقدار 236 ألف برميل يومياً إلى 29.87 مليون برميل يومياً.

ويتوقع مسح لوكالة "رويترز" انخفاض الإنتاج في الشهر الماضي عند أدنى مستوى منذ 2014 مُسجلاً 29.60 مليون برميل يومياً.

محضر الفيدرالي

يكشف بنك الاحتياطي الفيدرالي محضر آخر اجتماع له يوم الأربعاء، حيث يفصح المركزي الأمريكي عن محضر اجتماعاته بعد 3 أسابيع من انعقادها.

وشهد اجتماع الفيدرالي الأخير تصريحات تسببت في تقلبات كبيرة في الأسواق العالمية.

وصرح جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي بأنه سيتم استخدام كافة الأدوات المتاحة للحفاظ على التوسع الاقتصادي للولايات المتحدة مع الإشارة إلى أنه يجب رؤية المزيد من الإشارات الاقتصادية قبل التحرك لخفض الفائدة.

ويبلغ معدل الفائدة الأساسي في بنك الاحتياطي الفيدرالي في الوقت الحالي مستوى يتراوح بين 2.25 بالمائة إلى 2.50 بالمائة.

كما من المقرر أن يمنح باول ملاحظات حول وضع الاقتصاد من بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن وذلك في يوم الثلاثاء.

وفي اليومين التاليين من المقرر أن يبدأ جيروم باول شهادته أمام الكونجرس حيث يناقش تقرير السياسة النقدية النصف السنوي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ومن المقرر أن يقدم مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الآخرون تعليقات على الاقتصاد الأمريكي والبنك المركزي.

وتضم قائمة المتحدثين رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس جيمس بولارد، ورئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيتش، ونائب الرئيس الفيدرالي للإشراف على راندال كارلز، ورئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز.

بيانات التضخم الأمريكية

تعلن الولايات المتحدة بيانات معدل التضخم عن شهر يونيو/حزيران الماضي يوم الخميس وسط توقعات استقراره على أساس شهري.

وفي مايو/آيار الماضي سجل معدل التضخم الأمريكي 0.1 بالمائة على أساس شهري.

وفيما سجل مؤشر أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة زيادة بنسبة 1.8 بالمائة خلال الإثنى عشرة شهراً المنتهية في مايو/آيار الماضي مقابل زيادة 2 بالمائة المسجلة في العام السابق له.