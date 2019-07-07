انطلاق برنامج التدريب "صيفي" بالسعودية بمشاركة القطاع الخاص

الرياض – مباشر: أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) التابع لوزارة العمل السعودية، عن انطلاق برنامج التدريب الصيفي "صيفي"، اليوم الأحد، بمشاركة 1873 منشأة في القطاع الخاص.

وقال "هدف"، في بيان له، إن منشآت القطاع الخاص عرضت 31.75 ألف فرصة تدريبية أمام 18.49 ألف طالب وطالبة تم قبولهم في البرنامج.

وأضاف "هدف" في بيانه، أن تنفيذ برنامج التدريب الصيفي "صيفي" يأتي بناءً على الأمر السامي وقرار وزير العمل والتنمية الذي يلزم منشآت القطاع الخاص التي تستخدم 25 عامل فأكثر بقبول نسبة من الطلبة والطالبات، بهدف التدريب وإكسابهم مهارات وخبرة عملية خلال فترة الصيف.

ويتركز دور الصندوق، في الإشراف على برنامج التدريب الصيفي من خلال وضع الخطط الاستراتيجية والتنفيذية، وكذلك القيام بالعملية التنظيمية من خلال التواصل مع الجهات المعنية الرئيسية (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والغرف التجارية، ومنشآت القطاع الخاص، والجهات التدريبية، والطلاب).

وفي هذا السياق أكد "هدف"، أهمية التزام المنشآت بجودة التدريب والانضباط، وغرس قيم العمل في الطلبة المستفيدين من التدريب، وذلك من أجل إكسابهم المهارات والخبرات المناسبة، لتكون عونًا لهم في الدخول إلى سوق العمل.

ويقدم البرنامج فرصًا تدريبية للطلاب والطالبات في منشآت القطاع الخاص والجهات التدريبية، على ألا يقل عمر الطالب أو الطالبة عن 17 سنة، وذلك بهدف إكسابهم القدرات الأساسية التي تساعد على تطوير قدراتهم ومهاراتهم لتلبية احتياجات سوق العمل.

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