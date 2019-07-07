"أديل السعودية" يدعم أسطوله الحديث بـ50 طائرة "إيرباص A320 نيو"

الرياض- مباشر: أعلنت شركة طيران أديل السعودية عن دعم أسطوله الحديث بـ50 طائرة جديدة من طراز إيرباص A320neo عبر الاستحواذ على 30 طائرة وأحقية إضافة 20 طائرة أخرى من ذات الطراز, وذلك بغرض تلبية الطلب المتزايد على خدماته والتوسع في عملياته التشغيلية محليًّا والبدء في التشغيل الدولي.

وقالت الشركة بحسب ماجاء على وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن طلائع هذا الأسطول من الطائرات ستصل مطلع العام بعد المقبل 2021م.

وأشارت إلى أن دعمها لأسطولها يأتي ضمن الاتفاقية التي أبرمتها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية وشركة إيرباص بمعرض باريس الجوي خلال شهر يونيو المنصرم, التي تضمنت شراء 100 طائرة ستذهب بالتساوي بين شركة الخطوط السعودية للنقل الجوي وطيران أديل.

ووقعت الاتفاقية برعاية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل, بحضور مدير عام الخطوط السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر, ونائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بشركة إيرباص كريستيان شيرير.

يُذكر أن عدد طائرات أسطول طيران أديل حاليا 11 طائرة جميعها من طراز A320، وبوصول الطائرات الجديدة سيتضاعف عدد طائرات الأسطول عدة مرات لمواكبة الخطط التشغيلية للشركة وستكون جميعها من فئة الطائرات الأكثر انتشارا على مستوى العالم A320.

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