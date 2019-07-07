الإسكان السعودية تطرح 13ألف قطعة أرض مجانية ضمن"سكني إكسبو عسير"

الرياض- مباشر: أعلنت وزارة الإسكان السعودية اليوم الأحد، عن البدء في توقيع عقود استلام المستفيدين من الأراضي المجانية بمخطط الأشغال ''عتود'' بمحافظة خميس مشيط، وذلك ضمن فعاليات معرض سكني إكسبو عسير المقام حالياً في مركز الملك فهد الثقافي "المفتاحة" بأبها، ويستمر حتى غدٍ الاثنين.

وقالت الوزارة في بيان لها نشر يوم الأحد، إن عمليات تسليم الأراضي المجانية ستتواصل حتى اكتمال تسليم جميع قطع الأراضي في المخطط البالغ عددها 711 أرضاً مجانية يتم توزيعها على المستفيدين، ويعد من المخططات بمنطقة عسير.

وأضاف البيان أنه تم حجزه بالكامل خلال 24 ساعة من الإعلان، وبدأ برنامج سكني بتوقيع عقود المستفيدين بعد الانتهاء من تدقيق بيانتهم، على هامش معرض سكني إكسبو 2019 المقام في مدينة أبها.

وبيّنت الوزارة أنه يمكن للمواطنين المسجلين في قوائمها والراغبين في خيار الأراضي المجانية زيارة معرض سكني إكسبو عسير والاطلاع على أكثر من 15 مخططاً سكنياً في مدن ومحافظات منطقة عسير يتضمن أكثر من 13.300 قطعة أرض بمساحة تتراوح ما بين 450 م2 إلى 527 للقطعة الواحدة، منها 11 مخططاً جاري العمل على تطويرها وتضم أكثر من 11 ألف قطعة أرض.

وأكّدت وزارة الإسكان أنها تسعى من خلال برنامج "سكني" إلى تلبية رغبات المواطنين وتوفير خيارات متعددة تمكنهم من الحصول على المسكن الملائم.

وقامت الوزارة مؤخراً ببدء تسليم أرضي مخطط أرض الأشغال بمحافظة بيشة للمستفيدين، ويحتوي على 495 أرضاً سكنية مجانية، كما مكّنت المستفيدين من حجز 201 قطعة أرض في مخطط وادي بن هشبل بالكامل، إضافة إلى حجز 106 قطع أراض ضمن مخطط آل قفيع بمحافظة أحد رفيدة.

يشار الى أن وزارة الإسكان قامت بتوفير مخططات سكنية في جميع مناطق المملكة، إذ يمكن للمستفيد المستحق للدعم السكني التقديم عليها من خلال الدخول على صفحة الأراضي المجانية، واختيار المخطط المناسب له، ثم حجز الأرض واستكمال إجراءات توقيع العقد النهائي ثم استلام الأرض مجاناً.

ترشيحات:

الإنفاق الاستهلاكي للسعوديين يرتفع لـ434.4 مليار ريال في 5 أشهر

انخفاض الخسائر المتراكمة لـ"العربية للأنابيب" 5.25% من رأس المال

"شمس" تنسحب من شركة بعد شراء 53% من حصص ملكيتها

"بنك الرياض" يُقر توزيع 5.2% أرباحاً نقدية للنصف الأول

اللجين توقع مذكرة تفاهم للاستحواذ على شركة غير مدرجة

أرباح المراعي تهبط 12% بالربع الثاني من 2019