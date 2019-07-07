رصد: رحلة أسعار الوقود بدول الخليج في 2019

من: محمود جمال

دبي - مباشر: شهدت معظم أسعار الوقود في دول الخليج العربي تراجعا خلال العام الجاري مقارنة بنهاية العام الماضي مقارنة بالأسعار المحددة لشهر ديسمبر الماضي لتتوافق مع متوسطات الأسعار العالمية.

ووفقا لمسح لـ"مباشر" فإن أسعار البنزين في الإمارات شهدت تراجعا بأسعار البنزين الممتاز ليصل سعره في يوليو/حزيران إلى 0.59 دولار بعد أن كان 0.61 دولار في ديسمبر/ 2018.

وتراجع سعر الديزل إلى سعر 0.64 دولار بعد أن كان 0.71 دولار. فيما زاد سعر البنزين العادي من 0.56 دولار إلى سعر 0.57 دولار في يوليو/ 2019.

وكانت من أهم القرارات في دولة الإمارات خلال العام الماضي اضافت ضريبة القيمة المضافة التي تقدر نسبتها بنحو 5% على أسعار البنزين الجديدة مع مطلع يناير 2018.

وتعتبر الأسعار في دولة الإمارات الأعلى خليجيا، بالرغم من تحريرها ورفعها في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى خلال الفترة الماضية.

و"تحرير أسعار الوقود" عبارة عن آلية شهرية لتسعير الوقود وفقاً للأسعار العالمية من خلال لجنة يتم تشكيلها من قبل وزارة الطاقة في الدولة التي بدورها تعمل على متابعة الأسعار عالمياً، ويتم في نهاية كل شهر الإعلان عن أسعار الشهر القادم على أساس متوسط أسعار الوقود العالمية مع إضافة تكاليف التشغيل

كانت الإمارات أعلنت عن بدء تحرير أسعار الوقود في الدولة اعتبارا من مطلع أغسطس 2015، واعتماد آلية للتسعير وفقا للأسعار العالمية، ويشمل قرار تحرير الأسعار مادتي الجازولين المستخدم كوقود للسيارات والديزل.

عمان

وأما سلطنة عمان التي تعتبر الثانية بقائمة الأعلى بالأسعار خليجيا حيث تراجعت أسعار البنزين الممتاز خلال العام إلى 0.56 دولار بعد أن كان 0.58 دولار في ديسمبر/ 2018.

كما تراجع سعر البنزين العادي إلى سعر 0.53 دولار بعد أن كان 0.55 دولار. وانخفضت أسعار الديزل من 0.65 دولار إلى سعر 0.64 دولار في يوليو 2019.

وكانت سلطنة عمان بدأت تحرير أسعار الوقود اعتباراً من يناير 2016، واعتماد آلية للتسعير شهرياً، وفقاً للأسعار العالمية؛ في مسعى لإصلاح منظومة الدعم لمواجهة الضرر الذي أصاب المالية العامة، ويشمل قرار تحرير الأسعار مادتي البنزين المستخدمة كوقود للسيارات والديزل.

قطر

وتراجعت أسعار البنزين الممتاز والديزل في قطر التي تحتل المرتبة الثالثة بين اعلى الأسعار بهذا الشأن خليجيا مقارنة بالأسعار نهاية العام الماضي. حيث انخفض سعر بيع لتر البنزين الممتاز من سعر 0.51 دولار إلى سعر 0.48 دولار أمريكي، كما تراجع سعر بيع لتر البنزين العادي من 0.49 دولار إلى 0.47 دولار، وأما الديزل فقد انخفض سعر اللتر من 0.55 دولار إلى 0.51 دولار أمريكي.

وقررت قطر إعادة هيكلة أسعار الوقود المحلية ابتداء من مايو 2016، وتحديدها شهرياً وفق معادلة سعرية تأخذ في عين الاعتبار التغيرات التي تطرأ على أسعار المشتقات النفطية بالسوق العالمية، والتكاليف التشغيلية، وكذلك أسعار الوقود في دول المنطقة.

وكانت من الخطوات التاريخية التي اتخذتها الدوحة في هذا الشأن أنها قامت في يناير 2016 برفع أسعار البنزين بنسب تتراوح ما بين 30 بالمائة و35 بالمائة.

البحرين

وشهدت أسعار البنزين الممتاز والديزل في البحرين التي تحتل المرتبة الرابعة بين أعلى الأسعار بهذا الشأن خليجيا استقرارا مقارنة بالأسعار نهاية العام الماضي. حيث ظل سعر بيع لتر البنزين الممتاز عند سعر 0.53 دولار أمريكي، وسعر بيع لتر البنزين العادي عند 0.37 دولار، وأما الديزل فقد استقرت سعر أيضا عند مستوى 0.32 دولار.

وفي مطلع عام 2018، أعلنت الهيئة الوطنية للنفط والغاز بالبحرين لتلقليل الدعم وتحرير أسعار الوقود عن تعديل الأسعار البنزين بنوعية الجيد والممتاز لعام 2018، بناءً على مراجعة الأسعار الخليجية والعالمية، حيث تقرر تطبيق الأسعار المُعدَّلة بأن يباع البنزين الجيد (91 أوكتين) بسعر 140 فلسا للتر (0.370 دولار امريكي) لذي كان يبلغ 125 فلسا للتر (0.330 دولار امريكي). وإجمالا بلغت نسبة الارتفاع في سعر البنزين الممتاز في حدود 25 بالمائة و12 بالمائة فقط للبنزين الجيد.

السعودية

شهدت أسعار البنزين الممتاز والعادي في السعودية والتي تحتل المرتبة الرابعة بين أعلى الأسعار بهذا الشأن خليجيا ارتفاعا مقارنة بالأسعار نهاية العام الماضي وخصوصا بعد الكشف عن زيادة أسعار البنزين بداية من الربع الثاني 2019 وذلك وفقا لبيان أصدرته شركة النفط السعودية العملاقة "أرامكو".

وبذلك وخلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري، ارتفع سعر بيع لتر البنزين الممتاز من سعر 0.56 دولار إلى سعر 0.54 دولار أمريكي، كما زاد سعر بيع لتر البنزين العادي من 0.37 دولار إلى 0.38 دولار، وأما سعر الديزل فقد استقر عند مستويات 0.13 دولار.

وخلال العام الماضي اتخذت المملكة عدة قرارت بهذا الشأن حيث قررت وزارة الطاقة السعودية الإبقاء على أسعار البنزين للربع الثاني والثالث من العام الماضي دون تغيير. وكانت المملكة قد رفعت أسعار الوقود في مطلع عام 2018 بنسب تتراوح ما بين 82 بالمائة إلى 126 بالمائة.

والمملكة تقوم برفع أسعار البنزين والطاقة بحاله تدريجيه بسبب سعر النفط لتصل إلى المعدلات العالمية في سنة 2020 والهدف من هذا هو رفع الكفاءة الإنتاجية وكفاءة الدعم .

وقررت السعودية، في ديسمبر 2015، رفع أسعار الطاقة المحلية بما في ذلك أسعار الوقود وذلك بهدف تقليل الضغط على الموازنة العامة.

الكويت

شهدت أسعار البنزين الممتاز والديزل في الكويت والتي تعتبر الأرخص خليجيا من بين الأسعار بهذا الشأن خليجيا مقارنة بالأسعار نهاية العام الماضي. حيث استقر سعر بيع لتر البنزين الممتاز عند 0.35 دولار، كما استقر سعر بيع لتر البنزين العادي عند 0.28 دولار، واستقر الديزل أيضا عند سعر 0.38 دولار.

وأقرت الحكومة الكويتية، في مطلع أغسطس 2016، رفع الدعم عن البنزين، في خطوة تستهدف ترشيد النفقات لمواجهة الصعوبات المالية الناجمة عن تراجع عائدات النفط.

ووافق مجلس الأمة الكويتي في 13 أبريل من عام 2016 على قانون يسمح للحكومة برفع أسعار الكهرباء والماء على المقيمين والشركات، مع استثناء المواطنين الكويتيين.

وفيما يلي جدول إنفوجراف يوضح أسعار الوقود في دول الخليج كل شهر من شهور عام 2019:

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