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"السعودية" تمنح تأشيرات حج إلكترونية للمستفيدين من مبادرة طريق مكة

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"السعودية" تمنح تأشيرات حج إلكترونية للمستفيدين من مبادرة طريق مكة "السعودية" تمنح تأشيرات حج إلكترونية للمستفيدين من مبادرة طريق مكة

الرياض - مباشر: قال مدير عام الإدارة العامة للشؤون الإعلامية في وزارة الخارجية ، إبراهيم بن عبدالوهاب الغريب، إن وزارة الخارجية تشارك باقي الجهات الحكومية المختصة في تنفيذ مبادرة طريق مكة لتيسير الإجراءات على الحجاج وتقديم أرقى الخدمات لهم.

وأضاف في تصريح نشر اليوم الأحد، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس "، أن وزارة الخارجية تقوم بمنح المستفيدين من المبادرة تأشيرات حج إلكترونية بعد أخذ الخصائص الحيوية، وإدخال بيانات الحجاج ضمن المسار الإلكتروني الخاص بتأشيرات الحج والمرتبط بعدة جهات في المملكة.

وأوضح أنه تم تنفيذ خدمة مبادرة طريق مكة لموسم حج هذا العام 1440هـ الخميس الماضي من مطاري إسلام أباد في باكستان وكوالالمبور في ماليزيا.

وبدأت اليوم طلائع رحلات الحجاج المستفيدين من هذه الخدمة من جمهورية إندونيسيا وسوف تعقبها جمهورية بنجلاديش الشعبية.

وأكد أن المبادرة تهدف إلى تقديم أرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، وذلك من خلال إنهاء إجراءات دخولهم للمملكة من مطارات دولهم، حيث يتم استقبالهم عند وصولهم للمملكة في صالات خاصة ثم يتم نقلهم لمقرات إقامتهم دون حاجة للانتظار في المطار، مستهدفة هذا العام يزيد عن 225 ألف حاج وحاجة من خمس دول.

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