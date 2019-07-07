سهم "المراعي" يتصدر تراجعات السوق بعد النتائج المالية

الرياض - مباشر: سجل سهم "المراعي" تراجعاً خلال تعاملات يوم الأحد؛ وذلك بعد الإعلان عن النتائج وتعديلات في مجلس الإدارة وتقديم الرئيس التنفيذي للشركة المراعي باستقالته من منصبه نظراً لظروفه الشخصية.

وتراجعت المراعي خلال الربع الثاني من عام 2019 بنسبة 11.93 بالمائة على أساس سنوي لتصل إلى 582.5 مليون ريال، مقارنة بأرباح قيمتها 661.4 مليون ريال بالربع الثاني من عام 2019.

وبحلول الساعة 12:50 بتوقيت السعودية، سجل السهم تراجعاً بنسبة 2.32 بالمائة إلى مستوى 51.70 ريال؛ وهو أدنى مستوى سعري له.

وفي تلك الأثناء سجل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تداول" تراجعاً بنسبة بلغت 0.29 بالمائة ليصل لمستوى 8821.48 نقطة ليفقد نحو 25.05 نقطة، بعد التداول على 47.77 مليون سهم بقيمة 912.405 مليون ريال.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح بالربع الثاني من العام الجاري إلى ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع بـ 28.2 مليون ريال وبمعدل 5.1 بالمائة؛ بسبب ارتفاع مصروفات التسويق العامة والدعم التجاري، وارتفاع المصروفات الأخرى بـ 11.4 مليون ريال؛ بسبب ارتفاع الخسائر من بيع الأبقار.

وانخفضت الأرباح من التغير في أسعار صرف العملات؛ بسبب الحركة المستقرة في أسعار الصرف واليورو بشكل رئيسي.

وارتفعت تكلفة التمويل بـ 41.2 مليون ريال؛ نتيجة لارتفاع الديون ذات الفائدة المرتفعة بعد سداد الصكوك الدائمة العام الماضي، وأيضاً بسبب ارتفاع معدل (السايبور)، وانخفاض رسملة تكاليف التمويل للمشاريع الرأسمالية المؤهلة.

وعلى أساس ربعي، ارتفعت الأرباح 73.36 بالمائة مقارنة بأرباح الربع الأول من العام الجاري والبالغة 336 مليون ريال.

وخلال النصف الأول من عام 2019، انخفضت أرباح المراعي 8.7 بالمائة إلى 918.6 مليون ريال، مقارنة بأرباح قيمتها 1.006 مليار ريال بالفترة المماثلة من العام 2018.

وبلغت مبيعات الشركة 3.767 مليار ريال بالربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بـ 3.672 مليار ريال بالربع المماثل من العام الماضي، بزيادة نسبتها 2.59 بالمائة.

وارتفعت المبيعات 3.1 بالمائة بالنصف الأول من 2019 إلى 7.074 مليار ريال، مقارنة بـ 6.859 مليار ريال بالفترة المقابلة من 2018.

وتراجعت أرباح الشركة بنسبة 2.58 بالمائة خلال الربع الأول من 2019 إلى نحو 336 مليون ريال، مقابل 344.9 مليون ريال للفترة المقابلة.

و تقدم الرئيس التنفيذي لشركة المراعي الويس هوفباور باستقالته من منصبه نظراً لظروفه الشخصية.

وقالت المراعي في بيان لها على "تداول" اليوم الأحد، إن مجلس إدارة الشركة وافق على قبول الاستقالة بتاريخ 6 يوليو/ تموز الجاري، وأصبحت سارية بتاريخ الموافقة عليها.

وقرر مجلس الإدارة تعيين جورج شوردريه في منصب الرئيس التنفيذي للشركة اعتباراً من تاريخ 7 يوليو/ تموز 2019.

وأوضحت المراعي، أن الرئيس التنفيذي الجديد يتمتع بخبرة طويلة في خدمة الشركة امتدت لمدة 15 عاماً، ويشغل حالياً منصب مستشار مجلس إدارة الشركة.

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