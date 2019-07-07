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وكالة: الإمارات تمتح امتيازا "غير مسبوق" للأجانب

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وصرح وزير تطوير البنية التحتية الإماراتي، عبد الله النعيمي، بأن الإمارات تعد مشروع قانون يتيح تملك الأجانب لما يصل لنسبة مئة في المئة من الشركات العاملة في مجال الصناعة البحرية، وذلك وفقا لمعايير محددة، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرغ" الأمريكية.

© Fotolia / Elnur Amikishiyev

ونقلت الوكالة عن "النعيمي"، الذي يشغل أيضا منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، القول اليوم الأحد في أبو ظبي "إن مشروع القانون، المتوقع تمريره في النصف الأول من عام 2020، سيغطي أمورا مثل ملكية السفن وحل المنازعات".

وتحدث الوزير الإماراتي، عن القرار الحكومي الصادر في الثاني من تموز/يوليو الجاري، والذي يتيح للإمارات السبعة، التي تتكون منها دولة الإمارات العربية المتحدة، وضع القيود والحدود المنظمة لملكية الأجانب في مختلف القطاعات.

ووافقت حكومة الإمارات، الثلاثاء الماضي، على السماح للأجانب بتملك حصص تصل إلى مئة في المئة من الشركات العاملة في العشرات من الأنشطة الاقتصادية، وذلك بهدف استقطاب الاستثمار الأجنبي. وألغت القواعد الجديدة شرطا اتحاديا في الإمارات، صاحبة ثاني أكبر في العالم العربي، لطالما حدد ملكية الأجانب في الشركات المحلية بـ49%.

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