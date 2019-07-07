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القضاء العراقي يحاكم ضابطين ضربا موقوفا حتى الموت

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القضاء العراقي يحاكم ضابطين ضربا موقوفا حتى الموت القضاء العراقي يحاكم ضابطين ضربا موقوفا حتى الموت

وأعلن المركز الإعلام لمجلس القضاء الأعلى العراقي، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، أن محكمة جنايات النجف، أصدرت حكما بالسجن لمدة ست سنوات بحق مدانين اثنين يعملان ضابطين في مديرية مكافحة إجرام النجف لقيامهما بالاعتداء على موقوف بالضرب ما تسبب في وفاته.

وأوضح المركز، أن المدانين أقدما على الاعتداء عمدا بالضرب على المجنى عليه عندما كان موقوفا لدى شعبة الوفاء لمكافحة الإجرام في مدينة النجف على ذمة قضية سرقة مسجلة لدى الشعبة المذكورة.

ولفت المركز إلى أن الاعتداء بالضرب أدى إلى وفاة الموقوف"، مبينا أن المحكمة نظرت قضية المدانين، ووجدت الأدلة كافية، وأصدرت قرارها بالسجن لكل منهما لمدة ست سنوات وفقا لأحكام المادة 410، وبدلالة مواد الاشتراك (47، 48، 49) من قانون العقوبات.

وانفردت "سبوتنيك"، يوم السبت 20 نيسان/أبريل الماضي، من العام الجاري، بنشر إحصائية خاصة بعدد دعاوى مزاعم التعذيب وسوء المعاملة في السجون العراقية طيلة عامين، بأرقام سجلت ارتفاعا مضاعفا خلال العام الماضي الذي شهد تسجيل أكثر من 14 ألف حالة تعذيب.

وثقت الإحصائية التي حصلنا عليها من المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية، مزاعم التعذيب وسوء المعاملة في السجون العراقية طيلة عامي (2018-2017) لترتفع من نحو ألفين دعاوى إلى بحدود 15 ألف.

SputnikNews

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