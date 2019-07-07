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الملك سلمان يستعرض تعزيز التعاون الاقتصادي مع وزير الخزانة البريطاني

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الملك سلمان يستعرض تعزيز التعاون الاقتصادي مع وزير الخزانة البريطاني الملك سلمان يستعرض تعزيز التعاون الاقتصادي مع وزير الخزانة البريطاني

الرياض - مباشر: استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في مكتبه بقصر السلام في جدة اليوم الأحد، وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند.

وجرى خلال الاستقبال؛ وفقاً لوكالة الأنباء - واس، استعراض سبل تطوير وتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين الصديقين، والفرص الواعدة وفق رؤية المملكة 2030.

وتم استعراض التعاون الأمني والأوضاع في المنطقة في ظل التهديدات الإيرانية للممرات المائية وحرية الملاحة الدولية.

حضر الاستقبال، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان.

كما حضره القائم بالأعمال بسفارة بريطانيا لدى المملكة ريتشارد أوبنهايم، والمبعوث الخاص لرؤية 2030 كين كوستا، والمستشار الخاص لوزير الخزانة البريطاني دانكن ماكورت.

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