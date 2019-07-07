انخفاض الخسائر المتراكمة لـ"العربية للأنابيب" 5.25% من رأس المال

الرياض - مباشر: أعلنت الشركة العربية للأنابيب "أنابيب"، عن انخفاض خسائرها المتراكمة لتصبح 20.9 مليون ريال بنسبة 5.25 بالمائة من رأس المال.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول" اليوم الأحد، إن الإجراءات التي اتخذتها لتخفيض خسائرها المتراكمة تمثلت في قيام مجلس إدارة الشركة بالتوصية للجمعية بالتصويت على تغطية الخسائر المتراكمة كما في 31 ديسمبر 2018.

وتابعت: وذلك عن طريق استخدام مبلغ 39.4 مليون ريال من الاحتياطي النظامي وهو المبلغ المتجاوز 30 بالمائة المطلوبة من رأس المال، إضافة إلى استخدام مبلغ 31.4 مليون ريال من الاحتياطي العام لحساب الخسائر المتراكمة وذلك لتخفيض الخسائر المتراكمة.

ووافقت الجمعية العمومية للشركة مؤخراً على توصية مجلس الإدارة باستخدام 70.8 مليون ريال من الاحتياطات لتخفيض الخسائر المتراكمة.

وبلغت الخسائر المتراكمة للشركة كما في 31 مارس 2019م مبلغ 83.7 مليون ريال وهو ما يعادل 20.9% من رأسمال الشركة البالغ 400 مليون ريال.

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