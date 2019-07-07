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المؤشر السعودي يتراجع هامشيا بالتعاملات الصباحية..والموازي يهبط 2.1%

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المؤشر السعودي يتراجع هامشيا بالتعاملات الصباحية..والموازي يهبط 2.1% المؤشر السعودي يتراجع هامشيا بالتعاملات الصباحية..والموازي يهبط 2.1%

الرياض – مباشر: تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم - تاسي هامشياً بنسبة 0.16 بالمائة بالتعاملات الصباحية لجلسة اليوم الأحد، وسط تراجع لأغلب القطاعات من بينها القيادية.

وانخفض "تاسي لمستوى 8832.13 نقطة، بحلول الساعة 10:47 بتوقيت السعودية؛ بعد خسارة 14.40 نقطة من رصيده.

وبلغت قيم التداولات في تلك اللحظات 295.09 مليون ريال، بالتداول على 15.63 مليون سهم، من خلال تنفيذ 14.69 ألف صفقة.

وغلب التراجع على قطاعات السوق؛ التي تصدرها إنتاج الأغذية بنسبة 0.97 بالمائة، يليه التطبيقات وخدمات التقنية بنحو 0.4 بالمائة.

وتأثر السوق بخسائر القطاعات القيادية، التي جاء في مقدمتها الاتصالات بنسبة 0.26 بالمائة، والبنوك بنحو 0.16 بالمائة، والمواد الأساسية بـ 0.013 بالمائة.

وفي المقابل، كان قطاع صناديق الاستثمار العقارية المتداولة الأبرز في الارتفاعات بنسبة 0.86 بالمائة، يليه تجزئة الأغذية بنحو 0.3 بالمائة.

وتصدر سهم المراعي التراجعات بنسبة 2.1 بالمائة، فيما جاء صندوق "سدكو كابيتال ريت" بمقدمة الارتفاعات بـ 3.1 بالمائة.

وهبط مؤشر السوق الموازي - نمو بنسبة 2.1 بالمائة في هذه الأثناء، فاقداً 82.94 نقطة، تراجعت به لمستوى 3812.68 نقطة.

وخيم اللون الأحمر على أغلب الأسهم؛ وجاء في مقدمتها "ثوب الأصيل" بنسبة 3.9 بالمائة، و"العمران" بنحو 3.5 بالمائة، في حين لم يرتفع أي من أسهم الموازي في تلك اللحظات.

وأغلق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية - تاسي على ارتفاع 0.57 بالمائة تعادل 49.9 نقطة خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

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