"شمس" تنسحب من شركة بعد شراء 53% من حصص ملكيتها

الرياض – مباشر: قرر مجلس إدارة شركة المشروعات السياحية "شمس" الانسحاب من شركة حماية لمعدات الأمن والسلامة؛ نتيجةً لاكتشاف التزامات مالية جوهرية مستحقة على الشركة لم يسبق الإفصاح عنها لشركة شمس من قبل ملاك الشركة، ولم تظهر في القوائم المالية المدققة للشركة، وتقرير الفحص المالي النافي للجهالة.

وأتمت "شمس"، في شهر يونيو/حزيران الماضي، شراء حصص ملكية بنسبة 53 بالمائة من شركة حماية لمعدات الأمن والسلامة والتجارة المحدودة.

وقالت "شمس"، إن المجلس قرر اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالانسحاب من "حماية"، وعدم المضي في الاستحواذ على شركة سعود خليفة مدعج آل فصام وشركاه لنقل الأموال والذهب والمجوهرات والأحجار، وشركة سعود خليفة مدعج آل فصام وشركاه للخدمات الأمنية المدنية الخاصة.

وأكدت الشركة، أنها تداركت الأمر سريعاً وبادرت باتخاذ ما يلزم من إجراءات، ولم تقم بتحويل أي مبالغ نقدية حتى تاريخه لشركة حماية لمعدات الأمن والسلامة والتجارة المحدودة بسبب إيقاف الحسابات البنكية لشركة حماية.

ولفتت إلى أنه لن يتم سداد أي مبالغ نقدية خاصة بهذا الشأن كنتيجة لإجراءات الانسحاب، مؤكدة عدم وجود أثر مالي نتيجة هذا الانسحاب.

واختتم السهم آخر تعاملات الأسبوع الماضي على تراجع نسبته 0.75 بالمائة، لمستوى 26.50 ريال.

ترشيحات:

"بنك الرياض" يُقر توزيع 5.2% أرباح نقدية للنصف الأول

إدارة المراعي تعلن تعديلات بقيادات الإدارة التنفيذية

الشؤون البلدية السعودية تعتمد لوائح اشتراطات المطاعم والمنشآت الغذائية

التجارة السعودية تعلن عن 114 وظيفة إدارية جديدة

"حساب مواطن" يعلن موعد إيداع الدفعة الـ20 لمستحقي الدعم بحسابه

المالكي: قوات التحالف أسقطت طائرات حوثية باتجاه مطار الملك عبدالله

التأمينات السعودية: إطلاق خدمة جديدة لإدارة الرواتب نهاية 2020