إدارة المراعي تعلن تعديلات بقيادات الإدارة التنفيذية

الرياض – مباشر: تقدم الرئيس التنفيذي لشركة المراعي الويس هوفباور باستقالته من منصبه نظراً لظروفه الشخصية.

وقالت المراعي في بيان لها على "تداول" اليوم الأحد، إن مجلس إدارة الشركة وافق على قبول الاستقالة بتاريخ 6 يوليو/ تموز الجاري، وأصبحت سارية بتاريخ الموافقة عليها.

وقرر مجلس الإدارة تعيين جورج شوردريه في منصب الرئيس التنفيذي للشركة اعتباراً من تاريخ 7 يوليو/ تموز 2019.

وأوضحت المراعي، أن الرئيس التنفيذي الجديد يتمتع بخبرة طويلة في خدمة الشركة امتدت لمدة 15 عاماً، ويشغل حالياً منصب مستشار مجلس إدارة الشركة.

وشغل شوردريه منصب الرئيس التنفيذي للشركة في الفترة من 1 فبراير/شباط 2015 وحتى تاريخ 1 أبريل/نيسان 2019.

وطلب التقاعد عن منصبه، وشغل منصب مدير عام العمليات بالشركة، وكان قبلها يشغل منصب المدير المالي للشركة.

ولفتت المراعي، إلى أن مجلس الإدارة قرر تعيين ماجد مازن رشيد نوفل في منصب نائب الرئيس التنفيذي للشركة.

وقالت، إنه يتمتع بخبرة في خدمة الشركة امتدت لمدة 12 عاماً، ويشغل حالياً منصب المدير المالي للشركة، وتقلد قبلها منصب مدير عام الأعمال الجديدة للشركة، ومنصب رئيس إدارة المشتريات المركزية، ومديراً عاماً لشركة المخابز الغربية بعد استحواذ الشركة عليها في عام 2007.

وقرر مجلس الإدارة كذلك، تعيين بول جاي مديراً مالياً للشركة، الذي كان يشغل منصب المدير المالي للشركة.

والتحق بول بشركة المراعي في العام 2011، وتولى مسؤولية الإشراف على الخدمات المالية للمراعي.

وانخفض سهم الشركة بنحو 0.9 بالمائة بجلسة الخميس الماضي إلى 52.90 ريال.

ترشيحات:

أرباح المراعي تهبط 12% بالربع الثاني من 2019

الشؤون البلدية السعودية تعتمد لوائح اشتراطات المطاعم والمنشآت الغذائية

التجارة السعودية تعلن عن 114 وظيفة إدارية جديدة

"حساب مواطن" يعلن موعد إيداع الدفعة الـ20 لمستحقي الدعم بحسابه

المالكي: قوات التحالف أسقطت طائرات حوثية باتجاه مطار الملك عبدالله

التأمينات السعودية: إطلاق خدمة جديدة لإدارة الرواتب نهاية 2020