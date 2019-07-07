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اللجين توقع مذكرة تفاهم للاستحواذ على شركة غير مدرجة

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اللجين توقع مذكرة تفاهم للاستحواذ على شركة غير مدرجة اللجين توقع مذكرة تفاهم للاستحواذ على شركة غير مدرجة

الرياض – مباشر: وقعت شركة اللجين مذكرة تفاهم غير ملزمة؛ للاستحواذ على الشركة الوطنية لصناعة الأسمدة الكيماوية (موبي).

وشملت مذكرة التفاهم؛ وفقاً لبيان لشركة اللجين على "تداول" اليوم الأحد، اتفاق الأطراف على تحديد تقييم أولي لصفقة الاستحواذ.

وقالت اللجين، إنه سيتم تحديد قيمة الصفقة النهائية وطريقة الاستحواذ بعد الانتهاء من أعمال الفحص النافي للجهالة، لافتة إلى أن مدة المذكرة 6 أشهر قابلة للتمديد.

وأضافت اللجين، أنها عينت شركة سويكورب المالية مستشاراً مالياً لها، وتم تعيين شركة فالكوم للخدمات المالية للشركة الوطنية لصناعة الأسمدة الكيماوية (موبي).

وأكدت اللجين، أنه لا توجد أطراف ذات علاقة، مشيرة إلى أنه في حال المضي قدماً في هذا الاستحواذ فمن الضروري الحصول على موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة.

وأوضحت اللجين، أنها تستهدف من هذا الاستحواذ مضاعفة حصة الشركة من سوق المنظفات المحلية، ورفع كفاءة التشغيل؛ من خلال دمج عمليات شركة زين للصناعات (شركة تابعة) مع الشركة الوطنية لصناعة الأسمدة الكيماوية (موبي).

وأشارت الشركة، إلى أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي رغبةً من مجلس إدارة شركة اللجين بتنوع استثماراتها ودعماً لخططها المستقبلية لتحقيق معدلات نمو مستهدفة وتوزيع استثمارات الشركة.

وكشفت اللجين، أنه بعد الانتهاء من إجراءات الفحص القانوني والمالي سيتم توقيع اتفاقية شراء ملزمة.

وتراجع سهم الشركة بختام تعاملات الأسبوع الماضي على تراجع نسبته 0.26 بالمائة، لمستوى 23.44 ريال.

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