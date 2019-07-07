أرباح المراعي تهبط 12% بالربع الثاني من 2019

الرياض - مباشر: سجلت شركة المراعي انخفاضا بصافي الأرباح خلال الربع الثاني من عام 2019 بنسبة 11.93 بالمائة على أساس سنوي.

ووفقا لبيانات الشركة المالية على "تداول" اليوم الأحد، تراجع صافي الربح بعد الزكاة والضريبة إلى 582.5 مليون ريال، مقارنة بأرباح قيمتها 661.4 مليون ريال بالربع الثاني من عام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح بالربع الثاني من العام الجاري إلى ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع بـ 28.2 مليون ريال وبمعدل 5.1 بالمائة؛ بسبب ارتفاع مصروفات التسويق العامة والدعم التجاري، وارتفاع المصروفات الأخرى بـ 11.4 مليون ريال؛ بسبب ارتفاع الخسائر من بيع الأبقار.

وانخفضت الأرباح من التغير في أسعار صرف العملات؛ بسبب الحركة المستقرة في أسعار الصرف واليورو بشكل رئيسي.

وارتفعت تكلفة التمويل بـ 41.2 مليون ريال؛ نتيجة لارتفاع الديون ذات الفائدة المرتفعة بعد سداد الصكوك الدائمة العام الماضي، وأيضاً بسبب ارتفاع معدل (السايبور)، وانخفاض رسملة تكاليف التمويل للمشاريع الرأسمالية المؤهلة.

وعلى أساس ربعي، ارتفعت الأرباح 73.36 بالمائة مقارنة بأرباح الربع الأول من العام الجاري والبالغة 336 مليون ريال.

وخلال النصف الأول من عام 2019، انخفضت أرباح المراعي 8.7 بالمائة إلى 918.6 مليون ريال، مقارنة بأرباح قيمتها 1.006 مليار ريال بالفترة المماثلة من العام 2018.

وبلغت مبيعات الشركة 3.767 مليار ريال بالربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بـ 3.672 مليار ريال بالربع المماثل من العام الماضي، بزيادة نسبتها 2.59 بالمائة.

وارتفعت المبيعات 3.1 بالمائة بالنصف الأول من 2019 إلى 7.074 مليار ريال، مقارنة بـ 6.859 مليار ريال بالفترة المقابلة من 2018.

وتراجعت أرباح الشركة بنسبة 2.58 بالمائة خلال الربع الأول من 2019 إلى نحو 336 مليون ريال، مقابل 344.9 مليون ريال للفترة المقابلة.

وانخفض سهم الشركة 0.94 بالمائة بجلسة الخميس الماضي إلى 52.90 ريالا.

ترشيحات:

الشؤون البلدية السعودية تعتمد لوائح اشتراطات المطاعم والمنشآت الغذائية

التجارة السعودية تعلن عن 114 وظيفة إدارية جديدة

"حساب مواطن" يعلن موعد إيداع الدفعة الـ20 لمستحقي الدعم بحسابه

المالكي: قوات التحالف أسقطت طائرات حوثية باتجاه مطار الملك عبدالله

التأمينات السعودية: إطلاق خدمة جديدة لإدارة الرواتب نهاية 2020