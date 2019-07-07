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إعلان شركة الصناعات الكيميائية الأساسية عن بداية التصويت الإلكتروني لمساهميها على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)

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إعلان شركة الصناعات الكيميائية الأساسية عن بداية التصويت الإلكتروني لمساهميها على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) إعلان شركة الصناعات الكيميائية الأساسية عن بداية التصويت الإلكتروني لمساهميها على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)
يسر شركة الصناعات الكيميائية الأساسية (بي سي آي) أن تعلن لمساهميها الكرام عن بدء التصويت الإلكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية والتي ستنعقد بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 18:30 من مساء يوم الأربعاء 7 ذو القعدة 1440هـ الموافق 10 يوليو 2019م في فندق كارلتون المعيبد بمدينة الدمام

https://goo.gl/maps/bhN5Ghr1jDXVje2K6

وسيكون التصويت الإلكتروني متاحاً للمساهمين المسجلين في موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الأحد 4/11/1440هـ الموافق 7/7/2019م وحتى الساعة الرابعة مساء يوم انعقاد الجمعية العامة يوم الأربعاء 7/11/ 1440هـ الموافق 10/7/ 2019م

وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة إلى المشاركة والتصويت عن بعد عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي: https://www.tadawulaty.com.sa

علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.

وفي حال وجود استفسار نامل التواصل مع إدارة شئون المساهمين على البريد الإلكتروني shareholder@bci.com.sa

مباشر (اقتصاد)

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