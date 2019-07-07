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يعلن بنك الرياض عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول لعام 2019

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يعلن بنك الرياض عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول لعام 2019 يعلن بنك الرياض عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول لعام 2019
بند توضيح مقدمة يعلن بنك الرياض عن قرار مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الأول من العام 2019م تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة 1440-11-01 الموافق 2019-07-04 اجمالي المبلغ الموزع 1,560,000,000ريال عدد الأسهم المستحقة للأرباح 3,000,000,000 حصة السهم من التوزيع 0.52 ريال بعد خصم الزكاة نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية % 5.20 تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين لأسهم البنك بنهاية تداول يوم 08-11-1440هـ الموافق 11-07-2019م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. تاريخ التوزيع يوم 21-11-1440هـ الموافق 24-07-2019م معلومات اضافية نود أن نلفت عناية السادة المستثمرين الأجانب غير المقيمين إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم تخضع عند تحويلها أو قيدها في حسابه البنكي لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية. والله الموفق

مباشر (اقتصاد)

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