اعلان الشركة العربية للأنابيب عن انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 5.25 % من رأس المال

بالإشارة إلى إعلان الشركة على موقع تداول بتاريخ 20-10-1440هـ الموافق 23-6-2019م عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي تضمنت الموافقة على توصية مجلس الادارة لـ :

1-تغطية الخسائر المتراكمة كما في 31/12/2018م وذلك عن طريق أستخدام مبلغ 39,4 مليون ريال من الاحتياطي النظامي وهو المبلغ المتجاوز 30% المطلوبه من رأس المال.

2- استخدام مبلغ 31.4 مليون ريال من الاحتياطي العام لحساب الخسائر المتراكمه وذلك لتخفيض الخسائر المتراكمة.

علية تعلن الشركة العربية للانابيب انخفاض خسائرها المتراكمة لتصبح 20.9 مليون ريال وبنسبة 5.25% من راس المال الشركة.