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تعلن شركة وفرة للصّناعة والتنمية عن تعيين رئيس مجلس الادارة ونائب الرئيس والعضو المنتدب وتشكيل اللجان.

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تعلن شركة وفرة للصّناعة والتنمية عن تعيين رئيس مجلس الادارة ونائب الرئيس والعضو المنتدب وتشكيل اللجان. تعلن شركة وفرة للصّناعة والتنمية عن تعيين رئيس مجلس الادارة ونائب الرئيس والعضو المنتدب وتشكيل اللجان.
بالاشارة الي إجتماع الجمعيّة العّامة العاديّة للشركة المنعقدة يوم الأحد 27-10-1440هـ الموافق 30-06-2019م والتي تمّ فيها انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة للدورة التي تبدأ في 04-07-2019م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 03-07-2022م.

تعلن شركة وفرة للصّناعة والتنمية عن أنّ مجلس ادارتها قرر بتاريخ 01-11-1440هـ الموافق 04-07-2019م ما يلي:

أولاّ: تعيين / خالد عبدالعزيز عبدالرحمن الماجد – رئيساً لمجلس الادارة.

ثانياً: تعيين / ابراهيم محمد هادي آل دغرير - نائباً لرئيس مجلس الادارة.

ثالثاً تعيين / تركي مسعود مهدي آل عبّاس – عضواً منتدباً.

رابعاً: تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات من الأعضاء الآتية أسماؤهم:

1- ابراهيم محمد هادي آل دغرير .

2- محمد احمد عبهل آل حيدر.

3- صالح حسن صالح اليامي.

مباشر (اقتصاد)

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