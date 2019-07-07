تعلن شركة وفرة للصّناعة والتنمية عن تعيين رئيس مجلس الادارة ونائب الرئيس والعضو المنتدب وتشكيل اللجان.

بالاشارة الي إجتماع الجمعيّة العّامة العاديّة للشركة المنعقدة يوم الأحد 27-10-1440هـ الموافق 30-06-2019م والتي تمّ فيها انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة للدورة التي تبدأ في 04-07-2019م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 03-07-2022م.

تعلن شركة وفرة للصّناعة والتنمية عن أنّ مجلس ادارتها قرر بتاريخ 01-11-1440هـ الموافق 04-07-2019م ما يلي:

أولاّ: تعيين / خالد عبدالعزيز عبدالرحمن الماجد – رئيساً لمجلس الادارة.

ثانياً: تعيين / ابراهيم محمد هادي آل دغرير - نائباً لرئيس مجلس الادارة.

ثالثاً تعيين / تركي مسعود مهدي آل عبّاس – عضواً منتدباً.

رابعاً: تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات من الأعضاء الآتية أسماؤهم:

1- ابراهيم محمد هادي آل دغرير .

2- محمد احمد عبهل آل حيدر.

3- صالح حسن صالح اليامي.