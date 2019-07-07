إعلان شركة التصنيع الوطنية تعلن شركة التصنيع الوطنية عن تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس وتشكيل لجان المجلس

إشارة إلى إعلان شركة التصنيع الوطنية المنشور بتاريخ 23/08/1440هـ الموافق 28/04/2019م عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية العشرين والذي تم الإعلان فيه عن انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الحالية التي بدأت بتاريخ 06/07/2019م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ 05/07/2022م تعلن شركة التصنيع الوطنية عن صدور موافقة مجلس الإدارة بالتمـريربتاريخ 06/ 07/2019م على اختيار رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس وتشكيل اللجان وفق الآتي :

أولاً: تعيين المهندس / مبارك بن عبدالله الخفرة - رئيساً لمجلس الإدارة (غير تنفيذي).

ثانياً : تعيين الدكتور / طلال بن علي الشاعر نائباً لرئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي).

ثالثاً: تُشكل اللجنة التنفيذية كما يلي:

المهندس/ مبارك بن عبدالله الخفرة رئيسًا (غيرتنفيذي)

الدكتور/ طلال بن علي الشاعر عضواً (غيرتنفيذي)

الدكتور/ نزيه بن حسن نصيف عضواً (غيرتنفيذي)

المهندس / طلال بن إبراهيم الميمان عضواً (غيرتنفيذي)

الأستاذ /عبدالرحمن بن سليمان السياري عضواً(مستقل)

رابعاً: تُشكل لجنة الترشيحات والمكافآت كما يلي:

الأستاذ / سعود بن سليمان الجهني رئيسًا (مستقل)

الدكتور/ نزيه بن حسن نصيف عضواً (غيرتنفيذي)

الأستاذ/ إبراهيم بن علي القاضي عضواً (غيرتنفيذي)

الأستاذ/ عبداللطيف بن خليفة الملحم عضواً (مستقل)

وتجدر الإشارة الي أنه تمت الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة خلال اجتماع الجمعية العامة غيرالعادية العشرين للدورة التي تبدأ بتاريخ 06/07/2019م والتي تنتهي بتاريخ 05/07/2022م، وهم الأعضاء التالية أسماؤهم:

الأستاذ / بدر بن علي الدخيل (غيرتنفيذي)

الأستاذ/ مصعب بن سليمان المهيدب (مستقل)

الأستاذ/ سامي بن عبدالعزيز الشنيبر (مستقل من خارج المجلس)

بالإضافة إلى تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية ولدى شركة السوق المالية السعودية (تداول) لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وتعيين أمين سر المجلس.