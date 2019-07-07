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تعلن شركة المراعي عن النتائج المالية الأولية الموجزة الموحدة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2019م (ستة أشهر)

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تعلن شركة المراعي عن النتائج المالية الأولية الموجزة الموحدة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2019م (ستة أشهر) تعلن شركة المراعي عن النتائج المالية الأولية الموجزة الموحدة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2019م (ستة أشهر)
يعود سبب الانخفاض في صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2019م (ستة أشهر) مقارنة بالفترة المماثل من العام السابق، بنسبة -8.7% بشكل رئيسي إلى:

- الإيرادات: نمو الإيرادات بمعدل 3.1% كان بقيادة قطاع الدواجن يليه قطاعي الألبان الطازجة والمخبوزات والاغذية. في العام 2019م، استمر الضعف العام في سوق الألبان والعصائر. جغرافياً أتى النمو بشكل رئيسي من السوق السعودي تلاه السوق الكويتي والسوق المصري.

- إجمالي الربح: انخفض بمعدل -1.1% بسبب ارتفاع تكاليف المدخلات وبشكل رئيسي الأعلاف والايدي العاملة.

- مصاريف البيع والتوزيع: ارتفعت بـ 40.5 مليون ريال وبمعدل 3.7% بسبب ارتفاع مصروفات التسويق العامة والدعم التجاري وقد خفضَ من اثار هذا الارتفاع زيادة كفاءة عمليات البيع والعمليات التجارية.

- المصاريف العمومية والإدارية: انخفضت بـ 0.5 مليون ريال وبمعدل 0.3%، وذلك بسبب استمرار برنامج ترشيد النفقات وخصوصاً في مركز الشركة الرئيسي.

- المصروفات الأخرى: انخفضت بـ 10.6% مليون ريال بسبب أرباح غير مكررة نتيجة التخلص من بعص الأصول وانخفاض الخسائر من بيع الأبقار.

- عكس / (خسائر) الانخفاض في قيمة الموجودات المالية: أتت بـ 0.4 مليون ريال مقارنة بخسائر بـ (27.6)، وذلك يعود بشكل رئيسي إلى وضع ائتماني مستقر مقارنة بنظرة سلبية خلال العام الماضي بسبب تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

- أرباح او خسائر التغير بأسعار صرف العملات: ارتفعت الأرباح من التغير بأسعار صرف العملات حيث سجلت أرباح بـ 10.2 مليون ريال مقارنة بأرباح بـ 7.0 مليون ريال، وذلك بسبب الحركة الإيجابية في العملات وخصوصا اليورو.

- تكلفة التمويل: ارتفعت تكلفة التمويل بـ 69.2 مليون ريال نتيجة لارتفاع الديون ذات الفائدة العالية بعد سداد الصكوك الدائمة العام الماضي، وأيضاً بسبب ارتفاع معدل (السايبور) وانخفاض رسملة تكاليف التمويل للمشاريع الرأسمالية المؤهلة.

- وقد أتت النتائج الفترة المقارنة لقطاعات التشغيل الرئيسية التي أدت إلى انخفاض صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة بنسبة -8.7% للفترة الحالية كما يلي:

• قطاع الألبان والعصائر: انخفض صافي ربحه بمعدل -9.1% وذلك نتيجة أثر ارتفع معدلات الفائدة، وأيضاً نتيجة ظروف السوق الصعبة في قطاع العصائر وارتفاع تكلفة الأعلاف، صاحب ذلك زيادة في العروض الترويجية خصوصاً في منتجات الحليب طويل الاجل.

• قطاع المخبوزات: انخفضت أرباح القطاع بمعدل -13.1% بسبب الاستثمارات الإضافية في أنشطة العلامة التجارية والتسويق.

• قطاع الدواجن: ارتفع صافي ربح القطاع بـ 36.2% ويأتي ذلك بشكل رئيسي نتيجةً لارتفاع المبيعات بـ 20.0% الذي أتى بدعم من قناة الخدمات الغذائية والتموين. وقد ساعد في ارتفاع الأرباح بشكل قوي السيطرة على التكاليف وانخفاض معدل وفيات الطيور.

• الأنشطة الأخرى: ارتفعت خسائر بـ (34.2) مليون ريال خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، أتى ذلك بشكل رئيسي إلى توقف عمليات زراعة الاعلاف واختلاف التوقيت فيما يخص الدورات الزراعية في فوندمونتي الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضاً لانخفاض المساحات المزروعة بسبب ترشيد عمليات الاستئجار في الأرجنتين.

مباشر (اقتصاد)

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