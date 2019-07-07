تعلن شركة المراعي عن استقالة الرئيس التنفيذي للشركة وتعيين رئيس تنفيذي جديد للشركة وتعديلات في الإدارة التنفيذية العليا

تُعلن شركة المراعي بأن الرئيس التنفيذي للشركة الأستاذ الويس هوفباور تقدم باستقالته من منصبه بتاريخ 06/07/2019م نظراً لظروفه الشخصية، وأن مجلس إدارة الشركة وافق على قبول الاستقالة بتاريخ 06/07/2019م على أن يكون تاريخ سريانها اعتباراً من 06/07/2019م.

وقرر مجلس الإدارة تعيين الأستاذ جورج شوردريه في منصب الرئيس التنفيذي للشركة اعتباراً من تاريخ 07/07/2019م.

ويتمتع الأستاذ جورج شوردريه بخبرة طويلة في خدمة الشركة امتدت لمدة 15 عاماً، حيث يشغل حالياً منصب مستشار مجلس إدارة الشركة، كما شغل منصب الرئيس التنفيذي للشركة في الفترة من تاريخ 01/02/2015م وإلى تاريخ 01/04/2019م حيث طلب التقاعد عن منصبه، وأيضاً شغل منصب مدير عام العمليات بالشركة، وكان قبلها يشغل منصب المدير المالي للشركة. يحمل الأستاذ جورج ماجستير في إدارة الأعمال من المعهد الدولي لتطوير الإدارة، لوزان، سويسرا؛ وبرنامج الإدارة العليا العالمي من كلية هارفارد للأعمال، بوسطن، الولايات المتحدة الأمريكية، وهو محاسب قانوني معتمد.

كما قرر مجلس إدارة الشركة تعيين الأستاذ ماجد مازن رشيد نوفل في منصب نائب الرئيس التنفيذي للشركة اعتباراً من تاريخ 07/07/2019م.

ويتمتع الأستاذ ماجد مازن رشيد نوفل بخبرة طويلة في خدمة الشركة امتدت لمدة 12 عاماً، حيث يشغل حالياً منصب المدير المالي للشركة، وتقلد قبلها منصب مدير عام الأعمال الجديدة للشركة، ومنصب رئيس إدارة المشتريات المركزية، ومديراً عاماً لشركة المخابز الغربية بعد استحواذ الشركة عليها في عام 2007م، وقبل التحاقه بالشركة كان يعمل في منصب المدير المالي لشركة المخابز الغربية، وفي إدارة المراجعة بشركة ارنست ويونج بالرياض حيث بدأ مسيرته العملية في عام 1992م. يحمل الأستاذ ماجد درجة البكالوريوس في الاقتصاد والاعمال-تخصص المحاسبة من جامعة الملك سعود وأتم العديد من البرامج في (INSEAD) وكلية (IMD) للأعمال

أيضاً قرر مجلس الإدارة تعيين الأستاذ بول جاي مديراً مالياً للشركة وذلك اعتباراً من تاريخ 07/07/2019م.

ويتمتع الأستاذ بول جاي بخبرة طويلة في خدمة الشركة امتدت لمدة 8 أعوام، حيث شغل سابقاً منصب المدير المالي للشركة. التحق بول الأستاذ بشركة المراعي في العام 2011م وتولى مسؤولية الإشراف على الخدمات المالية للمراعي. قبل التحاقه بالمراعي، شغل عدد من الوظائف القيادية المالية لدى شركة فيرمنيش، وجيفاودان، ومجموعة روش، وكمبيوترالند أوروبا، وأي سي إل، وناشيونال سيمي كوندكتور، وآي بي إم في الصين، واليابان، والولايات المتحدة الأمريكية، وأوروبا. يحمل الأستاذ بول ماجستير إدارة الأعمال التنفيذية من أي إس سي بي أوروبا (ESCP) وشهادة المحاسب العام لفرنسية، متخصصا في الضرائب ودبلوم مالية الشركات معهد إنسياد ودبلوم في توجيه الشركات، المملكة المتحدة.

يؤمن مجلس الإدارة أن هذه التعديلات في وظائف الإدارة التنفيذية لقيادة المراعي ستضمن الاستمرارية مع تمهيد الطريق لاستراتيجيتها المستقبلية.