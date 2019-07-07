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اعلان شركة اللجين عن توقيعها مذكرة تفاهم للاستحواذ على شركة غير مدرجة

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اعلان شركة اللجين عن توقيعها مذكرة تفاهم للاستحواذ على شركة غير مدرجة اعلان شركة اللجين عن توقيعها مذكرة تفاهم للاستحواذ على شركة غير مدرجة
بند توضيح مقدمة يسر شركة اللجين أن تعلن عن توقيعها مذكرة تفاهم غير ملزمة للاستحواذ على الشركة الوطنية لصناعة الأسمدة الكيماوية (موبي). تاريخ توقيع مذكرة التفاهم 1440-11-01 الموافق 2019-07-04 موضوع المذكرة الاستحواذ على الشركة الوطنية لصناعة الأسمدة الكيماوية (موبي).

واشتملت مذكرة التفاهم على اتفاق الأطراف على تحديد تقييم أولي لصفقة الاستحواذ وسيتم تحديد قيمة الصفقة النهائية وطريقة الاستحواذ بعد الانتهاء من أعمال الفحص النافي للجهالة.

مدة المذكرة ستة أشهر قابلة للتمديد اسم الطرف الذي تم التوقيع معه الشركة الوطنية لصناعة الأسمدة الكيماوية (موبي) اسم المستشار المالي لكل طرف من اطراف المذكرة سويكورب المالية لشركة اللجين وفالكوم للخدمات المالية للشركة الوطنية لصناعة الأسمدة الكيماوية (موبي) اهم شروط المذكرة قابلة للتمديد أطراف ذات علاقة تؤكد الشركة أنه لا توجد أطراف ذات علاقة الاجراءات التي ستتخذها الشركة خلال مدة الاتفاقية القيام باعمال الفحص النافي للجهالة الموافقات وتجدر الإشارة إلى أنه في حال المضي قدماً في هذا الاستحواذ فمن الضروري الحصول على موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة. معلومات اضافية ويستهدف هذا الاستحواذ مضاعفة حصة الشركة من سوق المنظفات المحلية ورفع كفاءة التشغيل من خلال دمج عمليات شركة زين للصناعات (شركة تابعة) مع الشركة الوطنية لصناعة الأسمدة الكيماوية (موبي)، ويأتي توقيع مذكرة التفاهم رغبةً من مجلس إدارة شركة اللجين بتنوع استثماراتها ودعماً لخططها المستقبلية لتحقيق معدلات نمو مستهدفة وتوزيع استثمارات الشركة ، مع العلم بأنه بعد الانتهاء من إجراءات الفحص القانوني والمالي سوف يتم توقيع اتفاقية شراء ملزمة. وسوف يتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية فيما يتعلق بالصفقة المقترحة في حينه.

مباشر (اقتصاد)

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