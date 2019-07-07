إعلان مصرف الإنماء تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس المجلس وتشكيل اللجان الفرعية المنبثقة عن مجلس الإدارة

1. تعيين معالي المهندس/ عبدالعزيز بن عبدالله الزامل رئيساً للمجلس للدورة التي بدأت من 21 مايو 2019م وتنتهي في 20 مايو 2022م.
2. تعيين سعادة الدكتور/ عبدالملك بن عبدالله الحقيل نائب لرئيس المجلس للدورة التي بدأت من 21 مايو 2019م وتنتهي في 20 مايو 2022م.
3. تعيين سعادة الأستاذ / عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس عضواً منتدباً عن مجلس الإدارة.
كما تم تشكيل اللجان المنبثقة من المجلس على النحو الآتي:
أولاً : اللجنة التنفيذية:
1. معالي المهندس/ عبدالعزيز بن عبدالله الزامل (رئيس اللجنة /عضو غير تنفيذي).
2. سعادة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس (عضو تنفيذي).
3. سعادة المهندس/ مطلق بن حمد المريشد (عضو غير تنفيذي).
4. سعادة الدكتور/ عبدالملك بن عبدالله الحقيل (عضو مستقل).
5. سعادة الأستاذ/ محمد بن عبد الرحمن بن دايل (عضو غير تنفيذي).
ثانياً: لجنة الترشيحات والمكافآت:
1. سعادة الدكتور/ سعود بن محمد النمر (رئيس اللجنة / مستقل).
2. معالي الدكتور/ حمد بن سليمان البازعي (عضو غير تنفيذي).
3. سعادة الأستاذ/ هيثم بن راشد آل الشيخ مبارك (عضو مستقل).
4. سعادة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الحسين (عضو غير تنفيذي).
ثالثاً: لجنة المخاطر:
1. معالي الدكتور/ حمد بن سليمان البازعي (رئيس اللجنة / غير تنفيذي).
2. سعادة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس (عضو تنفيذي).
3. سعادة الدكتور/ سعود بن محمد النمر (عضو مستقل).
4. سعادة الأستاذ/ هيثم بن راشد آل الشيخ مبارك (عضو مستقل).
رابعاً: تم تشكيل لجنة المراجعة بقرار الجمعية العامة رقم 2019/12 وتاريخ 26 مارس 2019م على النحو الآتي:
1. سعادة المهندس/ مطلق بن حمد المريشد (عضو مجلس الإدارة).
2. سعادة الدكتور/ أحمد بن عبدالله المنيف (عضو من خارج المجلس).
3. سعادة الدكتور/ سعد بن صالح الرويتع (عضو من خارج المجلس).
ووافق مجلس الإدارة على تعيين سعادة المهندس / مطلق بن حمد المريشد (عضو مجلس الإدارة) رئيساً للجنة.
وبالله التوفيق،،،،،