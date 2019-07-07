إعلان مصرف الإنماء تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس المجلس وتشكيل اللجان الفرعية المنبثقة عن مجلس الإدارة

إشارة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (9) المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 19 رجب 1440هـ الموافق 26 مارس 2019م الذي تم فيه انتخاب أعضاء مجلس إدارة مصرف الإنماء للدورة الحالية (الرابعة) التي بدأت بتاريخ 16 رمضان 1440هـ الموافق 21 مايو 2019م لمدة ثلاث سنوات، وإشارة إلى خطاب عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ 1 ذو القعدة 1440هـ الموافق 04 يوليو 2019م، يعلن مصرف الإنماء عن قرارات مجلس الإدارة الآتية:

1. تعيين معالي المهندس/ عبدالعزيز بن عبدالله الزامل رئيساً للمجلس للدورة التي بدأت من 21 مايو 2019م وتنتهي في 20 مايو 2022م.

2. تعيين سعادة الدكتور/ عبدالملك بن عبدالله الحقيل نائب لرئيس المجلس للدورة التي بدأت من 21 مايو 2019م وتنتهي في 20 مايو 2022م.

3. تعيين سعادة الأستاذ / عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس عضواً منتدباً عن مجلس الإدارة.

كما تم تشكيل اللجان المنبثقة من المجلس على النحو الآتي:

أولاً : اللجنة التنفيذية:

1. معالي المهندس/ عبدالعزيز بن عبدالله الزامل (رئيس اللجنة /عضو غير تنفيذي).

2. سعادة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس (عضو تنفيذي).

3. سعادة المهندس/ مطلق بن حمد المريشد (عضو غير تنفيذي).

4. سعادة الدكتور/ عبدالملك بن عبدالله الحقيل (عضو مستقل).

5. سعادة الأستاذ/ محمد بن عبد الرحمن بن دايل (عضو غير تنفيذي).

ثانياً: لجنة الترشيحات والمكافآت:

1. سعادة الدكتور/ سعود بن محمد النمر (رئيس اللجنة / مستقل).

2. معالي الدكتور/ حمد بن سليمان البازعي (عضو غير تنفيذي).

3. سعادة الأستاذ/ هيثم بن راشد آل الشيخ مبارك (عضو مستقل).

4. سعادة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الحسين (عضو غير تنفيذي).

ثالثاً: لجنة المخاطر:

1. معالي الدكتور/ حمد بن سليمان البازعي (رئيس اللجنة / غير تنفيذي).

2. سعادة الأستاذ/ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس (عضو تنفيذي).

3. سعادة الدكتور/ سعود بن محمد النمر (عضو مستقل).

4. سعادة الأستاذ/ هيثم بن راشد آل الشيخ مبارك (عضو مستقل).

رابعاً: تم تشكيل لجنة المراجعة بقرار الجمعية العامة رقم 2019/12 وتاريخ 26 مارس 2019م على النحو الآتي:

1. سعادة المهندس/ مطلق بن حمد المريشد (عضو مجلس الإدارة).

2. سعادة الدكتور/ أحمد بن عبدالله المنيف (عضو من خارج المجلس).

3. سعادة الدكتور/ سعد بن صالح الرويتع (عضو من خارج المجلس).

ووافق مجلس الإدارة على تعيين سعادة المهندس / مطلق بن حمد المريشد (عضو مجلس الإدارة) رئيساً للجنة.

وبالله التوفيق،،،،،