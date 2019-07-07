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إعلان إلحاقي من شركة المشروعات السياحية " شمس " عن آخر التطورات بشأن الاستحواذ على نسبة 53% من شركة حماية لمعدات الأمن والسلامة والتجارة المحدودة

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إعلان إلحاقي من شركة المشروعات السياحية " شمس " عن آخر التطورات بشأن الاستحواذ على نسبة 53% من شركة حماية لمعدات الأمن والسلامة والتجارة المحدودة إعلان إلحاقي من شركة المشروعات السياحية " شمس " عن آخر التطورات بشأن الاستحواذ على نسبة 53% من شركة حماية لمعدات الأمن والسلامة والتجارة المحدودة
بند توضيح مقدمة بالإشارة إلى إعلان الشركة والمنشور في موقع تداول يوم الاثنين 21101440 الموافق 2462019 بخصوص الاستحواذ على نسبة 53% من شركة حماية لمعدات الأمن والسلامة والتجارة المحدودة تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية (تداول) 1440-10-21 الموافق 2019-06-24 التغير الحاصل على التطوير تود الشركة التوضيح بأنه نتيجةً لاكتشاف التزامات مالية جوهرية مستحقة على شركة حماية لمعدات الأمن والسلامة والتجارة المحدودة لم يسبق الإفصاح عنها لشركة شمس من قبل ملاك الشركة ولم تظهر في القوائم المالية المدققة للشركة وتقرير الفحص المالي النافي للجهالة ، فقد قرر مجلس ادارة شركة "شمس" الانسحاب من شركة حماية لمعدات الأمن والسلامة واتخاذ الإجراءات المتعلقة بذلك، وكذلك عدم المضي في الاستحواذ على شركة سعود خليفة مدعج ال فصام وشركاه لنقل الأموال والذهب والمجوهرات والأحجار و شركة سعود خليفة مدعج ال فصام وشركاه للخدمات الأمنية المدنية الخاصة.

وجدير بالذكر ان شركة "شمس" قد تداركت الأمر سريعاً وبادرت باتخاذ ما يلزم من إجراءات ولم تقم بتحويل أي مبالغ نقدية حتى تاريخه لشركة حماية لمعدات الأمن والسلامة والتجارة المحدودة بسبب إيقاف الحسابات البنكية لشركة حماية، ولن يتم سداد أي مبالغ نقدية خاصة بهذا الشأن كنتيجة لإجراءات الانسحاب ، وسيتم الاعلان عن أي تطورات مستقبلية جوهرية بهذا الشأن.

الأثر المالي للتغير الحاصل تؤكد الشركة أنه لا يوجد أي أثر مالي نتيجة لهذا الاجراءز

مباشر (اقتصاد)

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