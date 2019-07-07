تحليل: مكاسب مليارية جديدة في الطريق للأسواق الخليجية

من: محمود جمال

دبي - مباشر: توقع محللون لـ"مباشر" أن ترتفع المكاسب المليارية بالأسهم الخليجية خلال تعاملات الأسبوع الجاري وسط سعي الأجانب للمزيد من المراكز الشرائية بأسواق المنطقة والتوقعات الإيجابية بتحقيق الشركات الكبرى نتائج إيجابية متوازنة.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، ارتفعت أغلب الأسواق الخليجية محققا مكاسب سوقية بلغت نحو 8.41 مليار دولار.

الاستثمارات الأجنبية

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "مايندكرافت" للاستشارات، لـ"مباشر"، إن هدوء الأوضاع الجيوسياسي التي مرت بها المنطقة الأسبوع الماضي كانت عامل رئيسي في عودة الاستثمارات الأجنبية بقوة إلى بعض الأسهم الكبرى وفي مقدمتها البنوك.

وأضاف فادي الغطيس، إن وصول أسعار بعض الأسهم الخليجية والتي تمتاز بأدءا تشغيلي جيد إلى مستويات مغرية للشراء، مع توقعات بتحقيقها نتائج نصفية إيجابية دفع المستثمرين إلى زيادة وتيرة اقتناص الفرص بتلك الأسهم.

ورجح أن تبدأ الأسواق الخليجية الأسبوع الحالي بتداولات حذرة وسط الترقب لأداء الأسواق العالمية والتي تأثرت قليلا بالبيانات القوية التي قلصت الآمال في أن يتجه المركزي الأمريكي لخفض الفائدة وو مايؤثر على الأسهم العقارية وأدائها خلال العام وفي مقدمتها الإمارات التي تتأهب الى استقبال حدث عالمي مثل معرض إكسبو 2020 وتشارك فيه الشركات العقارية بشكل قوي.

ويوم الجمعة الماضية، تراجعت معظم مؤشرات الأسهم العالمية حيث قلص الانتعاش القوي لنمو الوظائف بالولايات المتحدة في يونيو/حزيران الآمال في أن يخفض البنك المركزي الأمريكي بقوة أسعار الفائدة في وقت لاحق من الشهر الجاري.

الهدنة التجارية

ومن جانبه، قال إبراهيم الفيلكاوي المحلل الاقتصادي لـ"مباشر" إن الهدنة التجارية التي أعلن عنها مؤخراً بين الولايات المتحدة والصين رفعت شهية المستثمرين لاقتناص الأسهم التي وصلت لأسعار مؤهلة للشراء.

وأكد أن النظرة العام لشهر يوليو وأغسطس ماتزال هي الهدوء وبعض الميل الى السلبية الى المؤشرات التي تبدو فنيا أنها تحتاج الى عمليات جني أرباح قوية وهذا من المرجح أن يشهده السوق الكويتي وبعض أسهم السوق السعودي.

السوق السعودي

وبدوره، قال محمد الميموني المحلل الفني بأسواق المال لـ"مباشر" أن الأسواق وعلى الخصوص السوق السعودي يترقب معطيات جديدة تحسم اتجاهه خلال الأسبوع الجاري حيث تتداول الأسهم في "تداول" مع بدأ موسم النتائج النصفية والذي سينتهي بنهاية شهر أغسطس/آب المقبل.

وتوقع أن يعود السوق السعودي إلى النشاط بقوة مع نهاية الشهر الجاري وأغسطس المقبل مع حلول موعد تفعيل المرحلة الثانية من انضمام السوق لمؤشر إم إس سي.

ومن جانبه، قال محمد الشميمري المستشار الاقتصادي بالأسواق المالية لـ"مباشر" إن أسعار النفط تتذبذب في نطاق مقبول وسط الاتجاه لتمديد خفض الإنتاج لتسعة أشهر ما يجعل التراجعات الحالية مؤقتة.

وفنيا، أوضح الشميمري أن الخروج من المسار الحالي للسوق وتحديد اتجاهه يستوجب اختراق مستويات 8900 نقطة ليساهم في تحسين شهية المخاطرة ويدفع بالمؤشر العام لمحاولة تجاوز مستويات 9000 نقطة، فما حدد مستوى دعمه عند 8800 نقطة.

التوقعات الإيجابية

وتوقع مدير عام إدارة الأصول في شركة مينا كورب للخدمات المالية أن تشهد الأسهم ببورصات الخليج والإمارات خصوصاً انطلاقة صعود خلال الأسابيع القادمة، مدعومة بإعلان الشركات عن نتائج الربع الثاني من العام الجاري.

ولفت طارق قاقيش، إلى أن استعادة الثقة بالسوق المالي تحتاج إلى تعاون بين جميع الأطراف، سواء مستثمرين أو وسطاء أو جهات رقابية.

وأشار إلى أن هناك عمليات شراء واضحة على بعض الأسهم بأسواق الإمارات والتي تزامنت مع الكشف عن حزم اقتصادية تحفيزية جديدة، أبرزها رفع نسبة تملك المستثمرين الأجانب في الشركات التجارية لغاية 100% في 122 نشاطا اقتصاديا، وإطلاق مبادرة الإيجار المنتهي بالتملك، إلى جانب هدوء التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وأكد أن الإعلان باتجاه سوق أبوظبي نحو تخفيض العمولة على تداولات الأسهم وأثر ذلك على زيادة مستويات السيولة، لافتا إلى أن نسب التخفيض المعلنة فاقت توقعات المستثمرين، ما يساهم في انتعاش متوقع لتداولات المؤسسات والأجانب لاحقا.

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