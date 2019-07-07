أهم الأحداث في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي

مباشر: هيمنت التطورات التجارية على مجريات الأحداث العالمية خلال الأسبوع الماضي ما بين هدنة تجارية وتهديدات بفرض تعريفات من ناحية أخرى.

وفي سياق آخر، جاء تقرير الوظائف الأمريكية أفضل من التقديرات ليقلص احتمالات خفض الفائدة، في الوقت الذي وافقت فيه أوبك على تمديد خفض الإنتاج.

ترامب يعلن استئناف المحادثات التجارية مع الصين وإلغاء حظر هواوي

توصلت الولايات المتحدة والصين لاتفاق من شأنه استئناف المحادثات التجارية بينهما، في خطوة تخفف من القلق العالمي حيال الحرب التجارية.

ترامب يصنع التاريخ.. أول رئيس أمريكي يدخل كوريا الشمالية

أصبح الرئيس دونالد ترامب أول رئيس أمريكي تطأ قدمه داخل كوريا الشمالية عندما قابل زعيم الدولة المعزولة كيم جونغ أون في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين واتفقا معاً على استئناف المحادثات النووية العالقة.



وارن بافيت يتبرع بـ3.6 مليار دولار لـ5 مؤسسات خيرية

تبرع رجل الأعمال الأمريكي وارن بافيت بأسهم في شركة "بيركشاير هاثاواي" تصل قيمتها إلى 3.6 مليار دولار إلى 5 مؤسسات خيرية.

أوبك وحلفاؤها يوافقون على تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط 9أشهر

اتفقت الدول الأعضاء في منظمة أوبك ومنتجي الخام من خارجها على تمديد إضافي لاتفاقية خفض مستويات الإنتاج النفطي لمدة 9 أشهر.

انكماش النشاط الصناعي العالمي لأدنى مستوى بـ6 سنوات ونصف

انكمش النشاط الصناعي العالمي لأدنى مستوى في 6 سنوات ونصف خلال يونيو/حزيران الماضي وسط تباطؤ التجارة والنمو الاقتصادي العالمي.

واشنطن تفرض رسوماً بأكثر من 400%على واردات الصلب من فيتنام

طبقت الولايات المتحدة تعريفات بأكثر من 400 بالمائة على واردات الصلب من فيتنام، بسبب ما اعتبرته تلاعب يستهدف التحايل على التعريفات.

واشنطن تستهدف تعريفات على سلع إضافية بـ4مليارات دولار من"الاتحاد الأوروبي"

نشرت الولايات المتحدة قائمة بسلع تستوردها من الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات دولار تستهدفها لتطبيق تعريفات جمركية عليها وسط النزاع بين شركتي "إير باص" و"بوينج".

محدث.. الاتحاد الأوروبي يرشح لاجارد رسمياً لرئاسة البنك المركزي

رشح مجلس الاتحاد الأوروبي رسمياً كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي لتولي رئاسة البنك المركزي الأوروبي.

معدل تسليم سيارات "تسلا" يرتفع لمستوى قياسي بالربع الثاني

ارتفع معدل تسليم السيارات لشركة "تسلا" في الربع الثاني من العام الجاري لأعلى مستوى على الإطلاق وبأكثر من التقديرات.

ديون تركيا الخارجية ترتفع لأول مرة بعام وتسجل مستوى قياسياً

ارتفع إجمالي الديون الخارجية لتركيا للمرة الأولى في عام خلال الربع الأول من العام الماضي، ليسجل مستوى قياسياً نسبة للناتج المحلي الإجمالي

وفاة أسطورة صناعة السيارات "لي ياكوكا" عن عمر 94 عاماً

توفي أسطورة صناعة السيارات "ليدو أنتوني ياكوكا" والمعروف باسم "لي" عن عمر يناهز 94 عاماً أمس الثلاثاء، بحسب تأكيد عائلته.

تقرير: أمازون وألفابت ومايكروسوفت يخططون لنقل الإنتاج خارج الصين

ذكر تقرير صحفي أن العديد من شركات التكنولوجيا الأمريكية تعتزم نقل إنتاجها من الصين، نتيجة للتوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

ترامب:الأسهم الأمريكية تُسجل مستويات قياسية جديدة للمرة الـ104منذ انتخابات 2016

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المكاسب القياسية التي حققتها الأسهم الأمريكية أمس هي المرة الـ104 التي ترتفع فيها لمستويات قياسية جديدة منذ انتخابات الرئاسة في 2016.

عوائد السندات الألمانية دون فائدة ودائع المركزي الأوروبي لأول مرة

تراجع العائد على سندات الحكومة الألمانية دون معدل ودائع البنك المركزي الأوروبي للمرة الأولى على الإطلاق، بالتزامن مع رهانات المستثمرين بشأن تيسير السياسة النقدية.

عجز الميزان التجاري الأمريكي يقفز لأعلى مستوى بـ2019

اتسع عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة بنحو 8.4 بالمائة خلال شهر مايو/آيار الماضي، ليسجل أعلى مستوى في عام 2019 حتى الآن.

ترامب: يجب أن نتلاعب بالعملة مثل الصين وأوروبا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة يجب أن تباري الصين وأوروبا في "لعبة التلاعب بالعملة".

تباطؤ التضخم في تركيا لأدنى مستوى منذ أزمة العملة

تراجع معدل التضخم في تركيا دون 16 بالمائة خلال الشهر الماضي، ليسجل أدنى قراءة منذ أزمة العملة، ما يمهد الطريق أمام خفض محتمل في معدل الفائدة.

التراجع يخيّم على مبيعات السيارات بالسوق الأمريكي في النصف الأول

خيّم الهبوط الملحوظ على مبيعات شركات السيارات العالمية داخل السوق الأمريكي خلال شهر يونيو/حريزان الماضي، ما دعم الأداء المخيب للآمال بالنصف الأول من العام.

إيطاليا تتجنب عقوبات الاتحاد الأوروبي بعد اعتزامها خفض الإنفاق

قررت المفوضية الأوروبية أن إيطاليا لم تعد تخترق القواعد المالية للاتحاد الأوروبي، بعدما قامت حكومة روما بخفض الإنفاق العام ما يجنبها إجراءات العقوبات.



650 مليون عامل يحصلون على 1% من دخل العمل العالمي

كشف تقرير حديث أن 10 بالمائة من العمال يحصول على 48.9 بالمائة من إجمالي الأجر العالمي، في حين أن أقل 50 في المائة من حيث الأجر يحصلون على 6.4 في المائة فقط.

الصين تتهم بريطانيا بالتدخل في شؤونها الداخلية بشأن هونج كونج

اتهمت الصين المملكة المتحدة بالتدخل في الشؤون الداخلية فيما يتعلق بالأوضاع في هونج كونج، مع تصاعد أزمة دبلوماسية بين الدولتين.

"سامسونج" تتوقع انخفاض أرباح الربع الثاني 56%

تتوقع شركة "سامسونج" انخفاض أرباح الربع الثاني من العام الجاري بنحو 56 بالمائة، مع التوترات التجارية.

الاقتصاد الأمريكي يضيف 224 ألف وظيفة خلال يونيو

أضاف الاقتصاد الأمريكي وظائف بأكثر من المتوقع إلى سوق العمل في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، مع ارتفاع طفيف في معدل البطالة.

تراجع مبيعات "فورد" و"جنرال إلكتريك" في الصين خلال الربع الثاني

تراجعت مبيعات شركتي "جنرال موتورز" و"فورد" في الصين بشكل قوي خلال الربع الثاني من العام الجاري.