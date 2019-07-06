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بورصات الخليج.. توقعات النتائج تبشر بانتعاشة مستمرة
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الأربعاء 10 يوليو 2019 07:26 صباحاً
تغيران بتخفيض حصص كبار ملاك السوق السعودي
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الأربعاء 10 يوليو 2019 07:26 صباحاً
"أنصار الله" تعلن قنص 3 جنود سعوديين في جيزان
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الأربعاء 10 يوليو 2019 04:42 صباحاً
تركي الفيصل يعلق على "صفقة القرن"
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الأربعاء 10 يوليو 2019 03:57 صباحاً
العناية الإلهية تساعد رجال الدفاع المدني في إخماد حريق "كنيسة الأنبا بولا"
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الأربعاء 10 يوليو 2019 03:47 صباحاً
رجال الدفاع المدني يسيطرون على ألسنة اللهب ب "كنيسة الأنبا بولا"
-
الأربعاء 10 يوليو 2019 03:47 صباحاً
حريق هائل بكنيسة الأنبا بولا بمنشية الصدر
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الأربعاء 10 يوليو 2019 02:39 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
Mbc مصر
#الحكاية | وزارة الصحة تعلن رسمياً عن فرص للأطباء برواتب تصل إلى ٢٢ ألف جنيه بمنظومة التأمين الصحي
فيديو
Mbc مصر
السبت 06 يوليو 2019 11:00 مساءً
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الكلمات الدلائليه
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