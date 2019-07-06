الشؤون البلدية السعودية تعتمد لوائح اشتراطات المطاعم والمنشآت الغذائية

الرياض – مباشر: اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية السعودي، لوائح الاشتراطات البلدية لمنشآت الغذاء والصحة العامة، التي أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية مؤخرًا عن الانتهاء من مراجعتها، والتي شملت (22) لائحة و(8) أدلة.

وجاءت اللوائح الجديدة للارتقاء بجودة الغذاء وتوحيد وتحسين الإجراءات لإصدار التراخيص، منهية العشوائية السابقة واختلاف الإجراءات بين البلديات المختلفة؛ حيث هدفت الوزارة من وراء هذا التحديث والمراجعة إلى التيسير على المستفيدين والمستثمرين لتقليص وتسهيل متطلبات واشتراطات الجهات الحكومية والخدمية إلى الحد الأدنى، بحسب "سبق".

ومن ميزات اللوائح الجديدة:

1- تحديث التعاريف وتوضيح المادة العلمية.

2- حصر الاشتراطات الصحية العامة لجميع الأنشطة في لائحة واحدة تحت مسمى (لائحة الاشتراطات الصحية العامة لمحلات إعداد وتجهيز وبيع المواد الغذائية وذات العلاقة بالصحة العامة).

3- إضافة أنشطة جديدة مثل: (نشاط تقطيع الخضار) إلى لائحة محلات بيع الخضار و(نشاط تقطيع الدواجن) لمحلات بيع الدواجن و(نشاط تقطيع وتتبيل اللحوم) إلى محلات بيع اللحوم.

4- تطوير لوائح جديدة وأدلة، وهي:

أ. لائحة محلات إعداد وتجهيز منتجات البيض.

ب. لائحة محلات إعداد وتجهيز وبيع اللحوم والدواجن ومنتجاتها.

ج. لائحة محلات تجهيز وبيع العصائر.

د. دليل الاشتراطات الصحية لدهون وزيوت القلي.

ه. دليل مؤشرات قياس أداء الرقابة الصحية.

5- دمج (لائحة المطاعم لائحة المطابخ الكافتيريات الوجبات السريعة المقاصف البوفيهات - التقاطيع المقاهي "كوفي شوب")؛ لتشابهها من حيث النشاط في لائحة واحدة تحت مسمى (لائحة الاشتراطات الصحية للمطاعم والمطابخ وما في حكمها).

6- دمج لائحتي محلات الحلاقة ومحلات مغاسل الملابس في لائحة واحدة تحت مسمى (لائحة الاشتراطات الصحية للمحلات ذات العلاقة بالصحة العامة).

7- دمج (لائحة المخابز الآلية والنصف آلية أفران الخبز البلدي أفران التميس محلات القرصان) في لائحة واحدة تحت مسمى (لائحة المخابز).

8- دمج لائحتي محلات بيع الأسماك ومحلات معامل تجفيف الأسماك في لائحة واحدة تحت مسمى (محلات إعداد وتجهيز الأسماك).

9- إيقاف العمل باللوائح التالية وذلك لانتقال الإجراءات التنظيمية والتنفيذية والرقابية على هذه الأنشطة إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء:

أ. لائحة مصانع الثلج.

ب. لائحة مصانع تعبئة مياه الشرب.

ج. لائحة محطات تقليل ملوحة المياه.

د. لائحة مصانع تعبئة وتغليف المواد الغذائية.

ه. لائحة مصانع المياه الغازية.

و. لائحة مصانع الألبان.

ز. لائحة مصانع العصائر.

ح. لائحة مصانع تعبئة التمور.

ط. لائحة مصانع البسكويت.

ي. لائحة مصانع الطحينة والحلاوة الطحينية.

ك. لائحة مصانع ومعامل الحلويات.

ل. لائحة مصانع زيوت الطعام.

الجدير بالذكر أن اللوائح رغم تطويرها وتحسينها اختصرت من 53 إلى 22.

ترشيحات

بعد أنباء عن احتجازها في الخليج..ناقلة النفط البريطانية "آمنة وبخير"

قوات التحالف: إسقاط طائرة حوثية مسيرة باتجاه الأراضي السعودية

الحكومة المصرية توضح حقيقة زيادة أسعار الحج السياحي

الرئاسة التركية تعزل محافظ البنك المركزي وتعين نائبه خلفاً له